¿Duro o Beltrán? Corberán responde: "Un equipo competitivo tiene que tener grandes jugadores al inicio y al final"

Una de las primeras preguntas a las que se enfrentó Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, en la rueda de prensa previa al encuentro de este lunes en Vallecas frente al Rayo Vallecano fue directa y al grano. ¿Por qué Hugo Duro no está siendo titular? ¿Volverá al once en Vallecas después de su gol al Levante que dio el triunfo en el derbi?

El madrileño, en una plantilla en la que escasea la dinamita en el ataque, encadena cuatro encuentros de Liga sin ser titular. Fuera de los onces en las dramáticas derrotas contra Villarreal (0-2) y Real Madrid (4-0), Duro también se quedó fuera del once con el que Corberán parece haber dado con la tecla de la reacción. Contra el Betis (1-1), jugó los últimos 22 minutos, en los que entró al césped junto a Luis Rioja, autor del tanto del empate, reactivando las constantes ofensivas del Valencia. Y, contra el Levante, su chilena levantó a Mestalla de los asientos y dio la primera victoria en la Liga dos meses después. Frente a los 'granotes', el extremo sevillano también comenzó desde el banquillo, a pesar de la importancia que tiene para el técnico.

Con el tanto ante el Levante, derbi en el que participó en los postreros 36 minutos, Duro adelantó a Arnaut Danjuma como máximo artillero del equipo en lo que va de Liga. El madrileño de 26 años suma cuatro dianas, una más que el neerlandés, quien ha alternado titularidades en el extremo izquierdo y la punta de lanza.

Lucas Beltrán, de inicio en el once de la reacción

En el once de la reacción, Lucas Beltrán se ha hecho con la posición de delantero centro en esos dos últimos partidos, dando menos presencia en el área, pero más participación y fluidez en las combinaciones de ataque. Una aportación que, en el caso de Danjuma, se ha ido apagando con el paso de las jornadas. Las principales incógnitas que pasan por la cabeza del entrenador antes de la visita a Vallecas pasan por el ataque. ¿Seguirán Danjuma y Beltrán? ¿Tendrán una oportunidad de inicio dos futbolistas como Duro y Rioja, que están llamando a la puerta de la titularidad de manera positiva e... insistente?

Lucas Beltrán, en el entrenamiento del sábado en Paterna / VCF Media

Corberán contempla seriamente la opción de que regresen al once, al menos, uno de los dos. Sin embargo, en la rueda de prensa no dio pista alguna y se centró en valorar los argumentos que ha ido ganando el equipo en el último mes con la mejora de los rendimientos de un buen número de futbolistas.

La respuesta del entrenador

Preguntado directamente por la suplencia del '9' y si después de su gol al Levante podría volver a la alineación titular, el técnico contestó: "Para nosotros, (Hugo) es un jugador importantísimo por todo lo que le da al equipo. Tenemos distintos perfiles de delantero. A veces, ha empezado Lucas (Beltrán), a veces Hugo, incluso, Danjuma. Manejamos las diferentes opciones, un equipo para ser competitivo tiene que tener grandes jugadores al inicio del partido y al final. Por suerte, los tenemos".

Hugo Duro golpea la pelota d invierno (amarilla) en la penúltima sesión de la semana antes de viajar a Vallecas / VCF Media

¿Se busca '9' en el mercado?

En la misma pregunta, a Corberán se le cuestionó si podía confirmar que se busca '9' en el mercado de invierno. "Puedo confirmar que vamos a jugar con la mejor de las mentalidades ante el Rayo. El equipo tiene ganas y deseos de dar continuidad a la forma de competir que ha encontrado. También que va a ser un partido incómodo ante un gran rival en un campo en el que lo han pasado mal Madrid y Barcelona, todo eso te lo confirmo y aseguro", indicó.

Ramazani, examen final este domingo

Por último, respecto al ataque, el entrenador también habló de las opciones de que Largie Ramazani, lesionado mes y medio ya, pudiera volver a la citación y desplazarse con el equipo a tierras madrileñas este domingo. "Entrenó la primera parte de la semana de forma puntual, luego parcial... veremos cómo responde a los entrenamientos de sábado y domingo y valoraremos si entra", concluyó.