Corberán: "Mi rol será el mismo que tengo desde que llegué al Valencia CF"

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha explicado en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva cuál será su rol en coordinación con la nueva estructura de secretaría técnica y 'scouting' que ha confeccionado el CEO de Fútbol, Ron Gorulay. ¿En qué cambiará a partir de ahora el papel del técnico valencianista?

Según explica el de Cheste, nada va a cambiar para él en relación a las funciones que ha ido llevando a cabo desde su llegada al Valencia a principios de año. Entrenar, como labor fundamental, y participación en los mercados de fichajes a partir de una comunicación "constante" con el departamento de 'scouting' y, por supuesto, con el máximo dirigente en el club desde julio, Gourlay.

"El club ya publicó el nuevo organigrama con el departamento de captación. Particularmente, creo mucho en ese departamento, ya que es muy importante para los clubes, esencial, cuando está bien organizado", comenzó a responder, antes de indicar que para él nada cambia. "Mi rol no cambia, es el mismo desde que empecé a trabajar para el Valencia. La captación es importante, así como la comunicación del técnico con sus integrantes, es vital, debe ser constante y estar presente. En cuanto al objetivo del entrenador, ese es sacar el máximo rendimiento a la plantilla con la que trabaja".

Como publicó SUPER, el entrenador participará con peso en la toma de decisiones. La comunicación fluirá con Lisandro Isei, jefe de captadores, cuando este aterrice en València. No obstante, el principal interlocutor de Corberán es y seguirá siendo Ron Gourlay. "Mi nivel de comunicación con Ron es diario desde que llegó, constante. No hay cambio en eso, cuando vengan los nuevos integrantes de captación será el mismo nivel de comunicación. Son personas con las que como técnico debes comunicarte", comentó.

Búsqueda de un '9'... sin confirmación del entrenador

Una de las prioridades marcadas por el CEO de Fútbol y el entrenador para enero pasa por un '9' complementario a Hugo Duro y Lucas Beltrán, más similar al perfil de Umar Sadiq, que tan buen rendimiento dio en la segunda parte de la Liga 24/25. Cuestionado por si puede confirmar la búsqueda de un delantero centro este invierno, el entrenador regateó totalmente la pregunta. "Deseo competir de la forma que hemos encontrado. Madrid y Barça lo pasaron muy mal en Vallecas para rascar un punto. El rival será muy incómodo. Todo eso lo confirmo y lo aseguro", concluyó el entrenador.