Directo | Corberán habla de la última hora del Valencia antes de medirse al Rayo

Nueva estructura y horario con el Maratón.

Hay una coincidencia de dos eventos en la misma ciudad y con un horario relativamente estrecho entre ambos. Es una pena que no se cuide más la esencia del fútbol, que es el ciudadano. Empatizar con el ciudadano es la esencia y es una pena que no se haga. Por otro lado, creo mucho en la captación en los clubes, pero mi rol en el Valencia no cambia, es el mismo que he tenido desde el primer día. La comunicación entre el técnico y el departamento de captación es vital.