Directo | Corberán habla de la última hora del Valencia antes de medirse al Rayo

El técnico afronta un choque vital para alejarse de los puestos de descenso
El Valencia CF se mide este lunes al Rayo Vallecano en un choque de vital importancia para los de Carlos Corberán. Supondría su segunda victoria seguida tras la lograda ante el Levante UD en el Derbi y además el tercer encuentro sin perder, ya que en la jornada anterior empató contra el Betis.
Nueva estructura y horario con el Maratón.
Hay una coincidencia de dos eventos en la misma ciudad y con un horario relativamente estrecho entre ambos. Es una pena que no se cuide más la esencia del fútbol, que es el ciudadano. Empatizar con el ciudadano es la esencia y es una pena que no se haga. Por otro lado, creo mucho en la captación en los clubes, pero mi rol en el Valencia no cambia, es el mismo que he tenido desde el primer día. La comunicación entre el técnico y el departamento de captación es vital.
Situación de Hugo Duro
Para nosotros Hugo es importantísimo. Tenemos diferentes perfiles de delantero y a veces empieza Hugo, Lucas o Danjuma o incluso jugar juntos. Para ser competitivos tenemos que tener grandes jugadores de inicio, pero también en el banquillo. Va a ser un campo exigente con un rival muy incómodo y es que Madrid y Barça lo pasaron mal para sacar un punto.
Mal fuera de casa
No creo que haya ningún aspecto respecto a la relajación. El análisis nos muestra la dificultad de jugar como visitante. Tengo claro que queremos competir igual fuera de casa que en Mestalla. Nuestra mentalidad es esa, aunque a veces lo conseguimos y a veces no. Es el deseo de la plantilla.
Equipo para mirar arriba
La mentalidad del equipo es encontrar un camino que nos haga competitivos y hacerlo lo mejor posible.
Para analizar la última hora del equipo y como previa antes de visitar Vallecas, Corberán ofrecerá una rueda de prensa que arrancará en breve
