Directo | Corberán habla de la última hora del Valencia antes de medirse al Rayo

El técnico afronta un choque vital para alejarse de los puestos de descenso

Carlos Corberán, en rueda de prensa

Carlos Corberán, en rueda de prensa / SD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

El Valencia CF se mide este lunes al Rayo Vallecano en un choque de vital importancia para los de Carlos Corberán. Supondría su segunda victoria seguida tras la lograda ante el Levante UD en el Derbi y además el tercer encuentro sin perder, ya que en la jornada anterior empató contra el Betis.

Directo | Sigue la rueda de prensa de Corberán

