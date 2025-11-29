José Luis Olivas fallece a los 73 años, tercer presidente de la Generalitat

Entre julio de 2002 y junio de 2003, José Luis Olivas fue el presidente de la Generalitat Valenciana tras la salida de Eduardo Zaplana al ministerio de Economía. Ahora, ha fallecido a los 73 años de edad tras una larga enfermedad. Olivas también fue vicepresidente primero de la Generalitat Valenciana entre 1999 y 2002 y, después de retirarse de la política, fue presidente del Banco de Valencia y de Bancaja.

Se retiró hace tiempo de la política y, como ha informado el Levante -EMV, había sido sometido a una intervención quirúrgica recientemente. Olivas, que se recuperó de la operación, tuvo una recaída hace unos días y este sábado se ha confirmado su fallecimiento.

El ascenso hasta la presidencia

José Luis Olivas se graduó en Derecho y se convirtió en un destacado político valenciano junto al Partido Popular, pero antes participó en la fundación de UCD. En diciembre de 1981 fue nombrado director general de Presupuestos de la Consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat y fue elegido concejal del Ayuntamiento de València en las elecciones municipales de 1987 y 1991. Más tarde, en 1995, fue elegido como diputado de las Cortes Valencianas.

El 'salto' que dio cuando comenzó a ocupar el cargo de vicepresidente primero de la Generalitat le llevó de forma natural a ocupar durante un año el cargo de presidente del Gobierno valenciano. El cambio se produjo después de que José María Aznar llamase a Zaplana para ser Ministro de Trabajo y Seguridad Social. De esta forma, Olivas se convirtió en el tercer presidente autonómico y el primero en conseguirlo sin ser elegido en unas elecciones.

Llorente, Olivas, Gerardo Camps y José Carlos de Miguel, el día que se firmó el préstamo / SD

Su relación con el Valencia CF

José Luis Olivas fue una pieza clave en el trasvase de acciones a la Fundación. Se le dio al Valencia CF un préstamo de 75 millones de euros a través del Instituto Valenciano de Finanzas y la Fundación se quedó con la mayoría accionarial del club tras la ampliación de capital. De ahí, Manuel Llorente llegó a la presidencia del club a través de Bankia, principal acreedor. Ahora, Bruselas ha reactivado la multa de más de 23 millones de euros al Valencia CF por los avales del IVF de 2009.