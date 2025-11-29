Rubiales: "Lim estaba al servicio de Tebas"

Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, acudió este viernes al programa de La Banda que se emite en À Punt. Habló sobre Jenni Hermoso, Javier Tebas, Louzán, el Mundial y la Supercopa, insistiendo repetidamente en sus victorias judiciales y victimismo mediático. 'Matar a Rubiales' es el título del libro que presentó, lanzamiento de huevo mediante, como muestra de su punto de vista general.

La polémica de los WhatsApp criticando al Valencia

"Estáis hablando de un Whatsapp, vete a tú a saber lo que tendrás en el tuyo, no tenemos por qué hablar de mi mensajería privada. Hay que contextualizar, una cosa afición, equipo, solo tengo admiración por el Valencia y todos los equipos de Primera y sé lo mal que lo ha pasado la afición en los últimos años, y otra cosa el club, en aquel entonces la RFEF sufrió una denuncia y vimos cómo se utilizaba un club tan grande para otros intereses. Y esa es la realidad. Todo el mundo tiene derecho a sentirse agraviado e ir a los juzgados. Fueron... y hay una firmeza total de que lo hicimos bien. El Valencia tomó ese camino, se le guardó el dinero hasta que termine esto, veremos...", dijo sobre la denuncia.

Captura de video del momento en el que Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, fue atacado por un hombre que le tiró huevos durante la presentación este jueves de su libro "Matar a Rubiales". / Alberto Lozano / EFE

El contexto data de una conversación de 2020 durante un Real Madrid - Sevilla FC. "A ver si nos cepillamos a los palangana estos", en alusión despectiva al conjunto andaluz. Por otro lado y también durante la disputa del choque, comentó que los equipos españoles que peor le caen son "en este orden: Villarreal, Sevilla y Valencia".

Rubiales habla de la Supercopa del Valencia CF

"Parece mentira que no sepáis que en ese momento Peter Lim estaba al servicio de Javier Tebas. El Valencia jugaba el juego que quería Tebas. Interesaba que uno de los cuatro equipos denunciara y el que se prestó fue el Valencia. Jugaron esa baza y perdieron. En el conflicto de terceros con Piqué nuestra opinión no vale, vale la del órgano de buen gobierno que nos dijo que adelante que la RFEF no tenía ningún interés porque nosotros no le pagábamos. Por cierto Piqué ha cerrado negocios antes y después con LaLiga y a lo mejor hay que preguntar si le han pagado comisiones. Fue el mejor contrato de la historia de cualquier Federación y lo han ensuciado", sentenció.

Gerard Pique, presidente de Kosmos, con el trofeo de la Kings League. / Sport

Rubiales mira muy atrás en el tiempo y recuerda la última final de Champions que perdió el conjunto blanquinegro contra el Real Madrid. "Con escepticismo lo viví, el Valencia ha competido hasta por ganar Champions, cuando llegó a la final tuvo 10-20 clubes que cobraron mucho más dinero que él en la UEFA. Hay un baremo, por ejemplo, en LaLiga, que cobra 50-70 millones que otros y ahí no ha denunciado. ¿Por qué no denuncia en La Liga y dice yo participo y tengo el mismo derecho que los demás?", dijo en el programa de la televisión autonómica.

Esta fue la explicación de la Federación en su momento

Andreu Camps, Secretario General de la RFEF, desveló ya en 2022 que "los premios están repartidos según los resultados deportivos por un lado y el valor del club, su impacto, por otro". Y continuó: "Si usted ha ganado ciertas competiciones tiene un caché determinado; si no, tiene menos. Una vez establecida esa diferencia entre las cinco categorías, en función de los resultados deportivos le toca más o menos. Nosotros nos fijamos en que bajo ningún concepto fuera inferior ni igual a lo que ese mismo club ganaría si fuera a jugar un partido en el extranjero. Siempre es muy superior y en la mayoría de los casos dobla o incluso triplica lo que ganarían por ir. Además, están las cantidades del impacto social en una tabla con unos porcentajes. A cada club le corresponde uno".

"Por ejemplo, un club que en base al porcentaje de la ley le tocaría cobrar 630.000 euros, con la categoría en la que está en el acuerdo cobra 1,7 millones (Valencia CF). Otro 340.000, y cobra 740.000", subrayó el propio Camps sobre las cantidades a abonar. Lo que no defendió son las comisiones que se repartieron en paralelo, sean para Gerard Piqué o para otras personas e instituciones.

Sobre el polémico beso a Jenni Hermoso

"No tengo por qué pedirle perdón porque le pregunté antes y ella me dijo vale. Si hay alguien que tiene que pedir perdón no soy yo. Yo ya he pedido perdón por mi equivocación institucional en la que estuve fatal. Soy muy firme y no voy a cambiar. La que cambió fue ella. Se infló para apartar la mirada de otras cosas que al Gobierno y a la extrema izquierda les vino muy bien. Lo mío fue un beso de alegría y no tenía ninguna connotación sexual. Seguro que yo estoy mucho más tranquilo de lo que pueda estar Jenni", sentenció.