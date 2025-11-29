Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LA PREVIA - 2ª RFEF

VCF Mestalla: la hora de dar continuidad a la reacción

El Valencia CF Mestalla de Miguel Ángel Angulo visita este mediodía al Espanyol B en la Ciudad Deportiva Dani Jarque (12:00 h)

El equipo de Angulo confía en volver a ganar desde la seguridad y confianza en defensa

El equipo de Angulo confía en volver a ganar desde la seguridad y confianza en defensa / VCF Media

Hugo Ferrer

València

El Valencia CF Mestalla irá este fin de semana a la caza de un segundo triunfo seguido que confirme el cambio de rumbo y la escalada hacia puestos más altos en la tabla. El filial del Valencia visita con esa intención la Ciudad Deportiva Dani Jarque para medirse al RCD Espanyol B este domingo a las 12:00 horas en el partido correspondiente a la Jornada 13 de Segunda Federación Grupo 3.

El conjunto que dirige Miguel Ángel Angulo afronta el primer de los tres duelos de filiales que va a tener de manera consecutiva con la moral alta tras vencer con solvencia al Atlètic Lleida. Con la seguridad de haber vuelto a dejar la portería a cero, el Mestalla pretende en la definición ysumar tres puntos muy importantes que le permitan afrontar con una perspectiva diferente los siguientes compromisos.

Enfrente tendrá a un rival, el Espanyol B en racha, que no pierde desde la tercera jornada del campeonato, y que ya tiene 18 puntos -siete más que el filial-. Además, el filial 'perico' todavía no conoce la derrota como local este curso, habiendo ganado los tres últimos encuentros que ha disputado en su estadio ante Barça Atlètic, Olot y Atlètic Lleida.

Precedentes

El Valencia Mestalla ha sacado resultados positivos en sus últimas visitas al Espanyol B. El filial blanquinegro venció por 0-3 el pasado curso, rascó un empate (1-1) en la temporada 2023-24 y goleó (0-6) en la 2022-23, curiosamente en tres encuentros también disputados en el mes de noviembre.

Aimar Blázquez, uno de los mayores baluartes en la cantera del Valencia CF

Aimar Blázquez, uno de los mayores baluartes en la cantera del Valencia CF / VCF Media

Aimar: "Estamos con confianza, queremos dar continuidad a la victoria"

De cara a este encuentro, el delantero del VCF Mestalla Aimar Blázquez, comentaba: "Es un partido que es siempre bonito jugar y sobre todo contra el Espanyol, que es una gran cantera y tiene muy buenos jugadores". A lo que añadía: "Lo que nos está pidiendo el míster es que hay que intentar tener continuidad en esta liga que está muy ajustada y que si sumas dos partidos seguidos sales de la zona de descenso y eso es lo que estamos intentando hacer".

