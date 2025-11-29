VCF Mestalla: la hora de dar continuidad a la reacción

El Valencia CF Mestalla irá este fin de semana a la caza de un segundo triunfo seguido que confirme el cambio de rumbo y la escalada hacia puestos más altos en la tabla. El filial del Valencia visita con esa intención la Ciudad Deportiva Dani Jarque para medirse al RCD Espanyol B este domingo a las 12:00 horas en el partido correspondiente a la Jornada 13 de Segunda Federación Grupo 3.

El conjunto que dirige Miguel Ángel Angulo afronta el primer de los tres duelos de filiales que va a tener de manera consecutiva con la moral alta tras vencer con solvencia al Atlètic Lleida. Con la seguridad de haber vuelto a dejar la portería a cero, el Mestalla pretende en la definición ysumar tres puntos muy importantes que le permitan afrontar con una perspectiva diferente los siguientes compromisos.

Enfrente tendrá a un rival, el Espanyol B en racha, que no pierde desde la tercera jornada del campeonato, y que ya tiene 18 puntos -siete más que el filial-. Además, el filial 'perico' todavía no conoce la derrota como local este curso, habiendo ganado los tres últimos encuentros que ha disputado en su estadio ante Barça Atlètic, Olot y Atlètic Lleida.

Precedentes

El Valencia Mestalla ha sacado resultados positivos en sus últimas visitas al Espanyol B. El filial blanquinegro venció por 0-3 el pasado curso, rascó un empate (1-1) en la temporada 2023-24 y goleó (0-6) en la 2022-23, curiosamente en tres encuentros también disputados en el mes de noviembre.

Aimar Blázquez, uno de los mayores baluartes en la cantera del Valencia CF / VCF Media

Aimar: "Estamos con confianza, queremos dar continuidad a la victoria"

De cara a este encuentro, el delantero del VCF Mestalla Aimar Blázquez, comentaba: "Es un partido que es siempre bonito jugar y sobre todo contra el Espanyol, que es una gran cantera y tiene muy buenos jugadores". A lo que añadía: "Lo que nos está pidiendo el míster es que hay que intentar tener continuidad en esta liga que está muy ajustada y que si sumas dos partidos seguidos sales de la zona de descenso y eso es lo que estamos intentando hacer".