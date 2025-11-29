La otra zona de descenso de la que el Valencia CF aún tiene que escapar

Vallecas mide este lunes la reacción del Valencia CF en un partido en el que los blanquinegros no solamente tienen el aliciente de confirmar un buen estado de forma, sino también plasmar una forma de jugar protagonista y proactiva lejos de Mestalla. Y es que la dependencia excesiva del 'factor cancha' lleva siendo una condena para los valencianistas durante siete temporadas. Desde la temporada 2019/20, los murciélagos han sido prácticamente incapaces de volar fuera del nido. La carencia de victorias a domicilio ha limitado en gran medida las aspiraciones, enviando el escudo del club a las posiciones bajas de la clasificación y, en consecuencia, a la lucha por la permanencia en Primera división.

Los datos fuera de casa durante este tiempo asustan al más valiente. En cuatro -cinco contando esta- de las últimas siete temporadas, el cuadro blanquinegro ha estado entre los cuatro peores equipos a domicilio de LaLiga. Desde el despido de Marcelino García Toral, es decir, hace seis años y medio, el Valencia CF solamente ha sido capaz de ganar 20 partidos como visitante de un total de 120. Las derrotas fueron 64, y los empates 36... Drama absoluto.

Los únicos 12 equipos que encadenan siete años sin descender a Segunda. Clasificación a domicilio desde 2019 / Transfermarkt

Colista a domicilio de la Liga desde 2019

De hecho, a lo largo de estas seis campañas completas y lo que va de la séptima, en una clasificación hipotética con los 12 equipos que se han mantenido en Primera, el Valencia sería el colista de todos si se contabilizasen únicamente los partidos como visitante. Con 96 puntos, únicos con menos de un centenar, los valencianistas serían los últimos por debajo de Getafe (110), Celta (121) y Osasuna (125). El descenso es todavía más dramático si se atiende a la media de puntos por temporada del Valencia (13,71), que le hace caer hasta la vigésima posición del ranking de partidos a domicilio en la Liga desde agosto de 2019 hasta la actualidad.

Clasificación a domicilio desde 2019 en la liga española. 19 equipos tienen mejor media de puntos lejos de casa / Pascual Calabuig

Causa impacto la comprobación de que los primeros equipos de esta clasificación -los más competitivos lejos de casa- son los que habitualmente acaban en las primeras posiciones y en competiciones UEFA cada año: Real Madrid (249), Barcelona (245), Atlético (197) Villarreal (177), Real Sociedad (169), Sevilla (162), Betis (154) y Athletic Club (142).

Esta temporada el Valencia CF no ha conseguido aún ni una sola victoria a domicilio y es el 19º en la clasificación de equipos fuera de casa. El penúltimo, solo por delante de Osasuna, que suma apenas un punto. Los puntos del Valencia en seis encuentros son apenas dos, gracias a los empates en Vitoria con el Alavés (0-0) y en Barcelona ante el Espanyol (2-2). Lo demás, derrotas, entre ellas, las humillantes del Bernabéu (4-0) y el Johan Cruyff (6-0), además del 1-0 en Pamplona y el 2-1 en Girona. Suspenso rotundo, y gran reto para Corberán, que debe poner fin de una vez por todas a la doble cara que el equipo lleva hereadada desde hace más de un lustro.

La campaña pasada, en la que el equipo se salvó gracias al 'milagro' de Corberán después de navidad con números europeos... que no tuvieron exceso de lustre a domicilio... el Valencia quedó 18º en la tabla de jornadas a domicilio, con solamente dos triunfos (en el Santiago Bernabéu y en el Estadio de Gran Canaria) que llegaron en el tramo final. Desde ese día de éxito en Las Plmas (2-3), el conjunto del técnico de Cheste no conoce la victoria en ocho desplazamientos, con un balance de tres empates y cinco derrotas.

En las temporadas de Albert Celades, Javi Gracia y de Gennaro Gattuso al frente del equipo, por otra parte, el Valencia también concluyó entre los peores de LaLiga como visitantes. Con el andorrano, a pesar de tener una plantilla de Champions League, el conjunto de Mestalla fue 17º en esa clasificación, ya que solamente fue capaz de ganar tres enucentros en toda la campaña.

Con el preparador navarro, por otra parte, el equipo fue una lágrima como visitante: 19º con solamente nueve puntos y consiguiendo solamente dos victorias. El equipo fue penúltimo en esa tabla empatado con el Huesca a puntos, solamente por encima gracias a un gol de diferencia. Con el italiano, por último, el Valencia fue el cuarto peor visitante de LaLiga (17º) con solo tres triunfos de 19.

Penúltima victoria del Valencia lejos de Mestalla. Fue en Madrid gracias a un gol de Hugo Duro en el mes de abril / SD

Baraja y Bordalás, mitad de tabla

Desde el despido de Marcelino, solamente Baraja y Bordalás han conservado la dignidad y la imagen lejos de las fronteras valencianistas, aunque sin un rendimiento para tirar cohetes para lo que debe ser el Valencia CF. En la temporada 23/24, el equipo fue el 10º mejor visitante, justo en el ecuador de la tabla, con cinco victorias y cuatro empates. La temporada no le dio al equipo para ir a Europa, pero fue la campaña más tranquila de los últimos cinco años.

Con el preparador alicantino, por otra parte, el Valencia también aguantó algo más la compostura como visitante. Ganó cinco partidos y empató siete, con siete derrotas, el mejor registro desde 2019. Ese Valencia fue 9º en la tabla de equipos visitantes.

El Valencia de Marcelino, visitante de 'Champions'

Como en todos los registros, el Valencia de Marcelino y el posMarcelino son la noche y el día. Con el entrenador asturiano, el Valencia jugaba con personalidad y un tono competitivo elevadísimo fuera de Mestalla. En la temporada del Centenario, sin ir más lejos, el equipo fue el segundo mejor visitante del campeonato con ocho victorias, seis empates y cinco derrotas. En la campaña anterior, la primera de Marcelino, el Valencia fue el 4º mejor equipo fuera de su estadio, consiguiendo nueve triunfos, cuatro empates y seis derrotas.

Con cuatro de seis puntos, el equipo de Corberán ha reaccionado para escapar de la zona de descenso real de la Liga. Ahora, le toca continuar con la reacción para salir de un bucle de registros a domicilio que lo sitúa entre los más débiles de la competición en este terreno durante ya demasiado tiempo... Queda otro abismo del que escapar para poder "mirar arriba", como decía uno de los capitanes esta misma semana, César Tárrega.