Se cumple una década de la salida de Nuno Espírito Santo

El 30 de noviembre de 2015, el Valencia CF y Nuno Espírito Santo separaron sus caminos tras la derrota del equipo blanquinegro en el Sánchez-Pizjuán por 1-0. El técnico luso presentó su dimisión al club poco más de un año y medio después de su nombramiento en el cargo. El mal inicio de la temporada 15/16, la mala relación con Álvaro Negredo o la marcha de Amadeo Salvo y Rufete de la entidad valencianista fueron los detonantes de su dimisión.

Nuno Espírito Santo llegó al Valencia CF el 3 de junio de 2014. Su llegada al cargo fue la primera piedra de la 'era Lim', cuando apenas se había cumplido un mes de la aprobación de la venta de la mayoría del paquete accionarial del club hacia Meriton Holdings. El 4 de julio fue su presentación oficial como dueño del banquillo blanquinegro, un acto en el que el portugués estuvo acompañado por Amadeo Salvo y Rufete.

Dos etapas dispares

Su paso por el club dejó un sabor agridulce. En su primera temporada al frente del equipo blanquinegro, Nuno se ganó el cariño de la afición. Este dotó al Valencia CF de un juego vistoso y atrevido que hizo de Mestalla su fortín. El valencianismo volvió a ilusionarse, pues el luso devolvió al club a la máxima competición europea y firmó la mejor puntuación histórica del club en Primera División, un total de 77 puntos.

Sería en la temporada 2015/16 cuando las cosas comenzarían a torcerse. Pese a que se presentaba como una temporada bonita con el regreso del Valencia a la Champions League, esta estaría marcada por una inestabilidad deportiva que sería el preludio del equipo del presente. La venta de Otamendi, la mala relación del técnico con Negredo y su tensión con la directiva, que derivaría en la salida de Amadeo Salvo y de Rufete de la entidad blanquinegra, serían los primeros síntomas de una crisis que se extrapolaría al terreno de juego.

Finalmente, el 30 de noviembre de 2015, unas horas después de la derrota del Valencia CF en el Ramón Sánchez Pizjuán (1-0), Nuno Espírito Santo presentaría su dimisión como técnico valencianista. Así lo comunicó el club: "El hasta ahora entrenador Nuno Espírito Santo se ha desvinculado en el día de hoy del Valencia Club de Fútbol, de mutuo acuerdo con la entidad".

Sus números

El entrenador luso estuvo al frente del conjunto de Mestalla durante un total de 80 partidos, de los cuales 63 fueron encuentros oficiales. Su balance al frente del equipo de Mestalla fue de 40 victorias, 20 empates y 20 derrotas.

Su sustituto

El 2 de diciembre, el Valencia CF anunció la llegada de Gary Neville, que cogería las riendas del equipo tan solo tres días después de la marcha del entrenador luso. El exfutbolista inglés aterrizaría en la capital del Túria sin más experiencia en los banquillos que su etapa como asistente de la Selección inglesa.

Gary Neville en su etapa como entrenador del Valencia CF / EFE

La etapa del británico al frente del conjunto che apenas se extendería cinco meses. En 17 partidos de liga, dejó un balance de tres victorias, seis empates y ocho derrotas que hundieron al equipo hasta la decimotercera plaza de la clasificación. Además, el equipo caería eliminado en octavos de final de la Europa League frente al Athletic y en Copa del Rey firmaría una de las peores eliminatorias jamás recordadas tras el 7-0 ante el FC Barcelona de la ida de semifinales.