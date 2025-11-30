Empate loco del Mestalla con gol de récord y final polémico

El VCF Mestalla ha disputado en la mañana de este domingo el partido ante el RCD Espanyol B correspondiente a la jornada 13 del Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, disputado en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, ha finalizado con empate 1-1 en un partido en que el filial del Valencia CF se adelantó a los 20 segundos con gol de Mario Domínguez, controló el partido sin excesivos sufrimientos, y vio como en los minutos finales se le escapaban dos puntos con un gol polémico del RCD Espanyol B en elque unas claras manos previas de un jugador local favorecieron el centro que provocó el empate.

El filial buscaba darle continuidad a la victoria del pasado fin de semana y a los 20 segundos ha dejado claras sus intenciones con un Mario Domínguez ha aprovechado la primera aproximación para marcar y adelantar al VCF Mestalla.

Rápida acción por banda izquierda en que Marcos Navarro ha colocado un buen balón para Mario, que le ha ganado la mano a los dos centrales para acabar batiendo por bajo al guardameta perico y anotar su quinto gol esta temporada.

El tanto en la primera templaba el VCF Mestalla y espoleaba al RCD Espanyol B, invicto esta temporada como local. El conjunto perico intentó acercarse a la portería de Vicent Abril, primero con algunos lanzamientos desde la frontal y la más clara con un remate de cabeza de Hugo Caroz al que respondió con grandes reflejos el guardameta de Castelló que minutos después volvió a tener una gran intervención a remate de Timera.

Cerca de la media hora el VCF Mestalla empezó a trenzar nuevamente jugadas con posesiones más largas y con varias llegadas en forma de saques de esquina a la portería rival, en todo caso sin llegar a disponer de una ocasión clara más allá de un remate alto de cabeza de Mario Domínguez.

Segunda parte

Los segundos 45 minutos comenzaron con un VCF Mestalla que seguía creciendo en el partido y con posesiones todavía más largas. En una de esas jugadas elaboradas llegó una primera aproximación de peligro en una acción entre Jaume Durà, Alex Cerdá, Mario Domínguez y Marc Jurado que finalizó con un lanzamiento de Mario que acabó en corner.

Empate con manos previas

El VCF Mestalla movió el banquillo para refrescar el ataque con la entrada de Víctor JR, Aimar Blázquez y Mario Guilabert para intentar compensar el empuje final del RCD Espanyol B que acabó empatando en una jugada polémica en que en la acción inmediatamente anterior hubo unas manos claras de un jugador perico que facilitaron el centro del equipo catalán que acabó marcando en esa jugada.

Pese al golpe anímico el VCF Mestalla intentó rehacerse con la entrada de Pol trigueros y Rubén Muñoz de Morales y dispuso de una buena llegada que finalizó con lanzamiento de Víctor JR. que detuvo el guardameta local.

Próximo partido

La próxima cita del VCF Mestalla en el Grupo III de Segunda Federación será el próximo domingo 7 de diciembre a las 11:00 h en el Antonio Puchades ante el Girona B. Antes, el filial viajará a Inglaterra donde este miércoles a las 20:00 se enfrenta al West Bromwich Albion el cuarto y último partido de la fase de grupos de la Premier League International Cup.