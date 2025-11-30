Iñigo Pérez: "Corberán es uno de los mejores entrenadores de LaLiga"

El entrenador del Rayo Vallecano Iñigo Pérez ha comparecido este domingo en sala de prensa en la previa del partido de LaLiga de este lunes (21:00) contra el Valencia CF. El técnico vallecano se ha deshecho en elogios con Carlos Corberán, al que califica como "uno de los mejores técnicos de LaLiga". Para él, el conjunto valencianista está "muy bien trabajado. "Es un equipo que hace muchísimas cosas bien, con muchas variantes posicionales, diferentes sistemas para atacar. Es un equipo muy peligroso”. Estas fueron sus mejores declaraciones de su rueda de prensa:

Valencia y Corberán

“Es un equipo muy bien trabajado. Corberán es uno de los mejores técnicos de LaLiga y eso se plasma en el campo. Es un equipo que hace muchísimas cosas bien, con muchas variantes posicionales, diferentes sistemas para atacar. Es un equipo muy peligroso”.

Hugo Duro, a cero contra el Rayo

Lo importante es poder ganar, siempre y cuando lo merezcas. A veces esto se simplifica con un atajo, pero eso no se suele sostener en el tiempo. Buscaremos escenarios reconocibles. Los precedentes, en el fútbol, no tienen mucho que ver. Algunos nos marcan siempre como Sancet y Raúl García de Haro. Eso no quiere decir que no nos vaya a marcar. Hugo Duro lleva mucho tiempo haciendo goles y no va a parar. Si mañana inicia él tendremos que estar atentos”.

Fran Pérez

“Fran Pérez tendrá mucha ilusión de enfrentarse al Valencia. Genera un estimulante”.

Sanción Ciss

“No me parece justa la sanción de dos partidos a Parte Ciss. No opino de los árbitros, pero no me parece justa”.

Derrota en Eslovaquia

“Para mí fue el peor día que he tenido como entrenador del Rayo. El otro día me generó ilusión celebrar con toda la gente allí y pensar que esa gente se iba con dolor o tristeza me resultó difícil de sobrellevar. Nuestra situación en las competiciones es positiva y estoy satisfecho con cómo está el equipo. El otro día imaginaba otro final. Ojalá tengamos más oportunidades y podamos curar esta herida. Hubiera firmado esto en Holanda, sí".

Dudas en el once

Balliu aún está dolorido. Tenemos varios esperando a ver cómo evolucionan, porque jugar cada tres días dejan residuos y hay que gestionarlo bien. Espero que mañana tengamos los suficientes efectivos de la manera que exige el rival, muy alta. Todos tenemos necesidades. Mañana veremos cómo iniciamos”.