Isaac Romero no estará en Mestalla

Baja sensible en el Sevilla. Isaac Romero no viajará a la capital del Túria el próximo fin de semana para disputar el duelo correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports que enfrenta al Valencia CF y al equipo hispalense en el estadio de Mestalla. El delantero de Lebrija se perderá el choque que se celebra el próximo domingo 7 de diciembre con motivo de la roja directa que le ha obligado a abandonar el terreno de juego en el 'Gran Derbi'.

El derbi sevillano es uno de los partidos más tensos de España. La rivalidad de ambos equipos es tal que toda la ciudad andaluza se paraliza y, durante poco más de noventa minutos, se reduce a dos bandos, el verdiblanco y el blanquirrojo. Esta tarde el Real Betis y el Sevilla FC se han visto las caras por primera vez esta temporada, en un duelo que se ha resuelto a favor del conjunto bético, que se ha impuesto por 0-2 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los goles de Pablo Fornals en el 54' y Sergi Altimira en el 68' han silenciado a la casa sevillista. Pese a que el Sevilla ha tratado de reaccionar, el equipo dirigido por Manuel Pellegini no ha dado su brazo a torcer y ha sabido aguantar el resultado a favor. En el minuto 84', Valentín Gómez le ha arrebatado el esférico a Isaac Romero y el '7' sevillista, fruto de la frustración, ha llegado tarde y se ha llevado por delante al defensa argentino. El colegiado ha sancionado al delantero de 25 años con la expulsión directa.

De esta manera, Romero ha dejado a su equipo con un futbolista menos y, además, se perderá el choque correspondiente a la decimoquinta jornada del campeonato liguero que enfrenta al Valencia CF y al Sevilla FC en Mestalla, un partido importante para las aspiraciones de ambos conjuntos.

Una baja más

Si la baja de Isaac Romero se confirma será la quinta del equipo de nervión de cara a su visita al cuadro blaquinegro. Y es que, en estas últimas semanas, el conjunto dirigido por Matías Almeyda ha perdido a varios de sus efectivos. En el choque de la pasada jornada de la máxima categoría del fútbol español, el técnico argentino se vio obligado a sustituir a dos futbolistas de ataque a causa de lesiones musculares, Adnan Januzaj y Rubén Vargas.

El martes se confirmó que ambos padecen una lesión en el bíceps femoral que les apartará de los terrenos de juego entre cinco y siete semanas. Estos acompañarán en la enfermería sevillista a otros nombres como Tanguy Nianzou o Gabriel Suazo, que son las otras dos bajas confirmadas del Sevilla en Mestalla. Además, Marcao es duda por unas molestias en la rodilla.