Julen Agirrezabala, el cerrojo que necesita la reacción del Valencia CF

El Valencia CF tiene muchos problemas -unos cuantos, mitigados con la reacción de los últimos dos partidos-, pero ninguno en la portería. El primer tercio de la competición ha demostrado que el club acertó de pleno con el fichaje de Julen Agirrezabala, cedido por el Athletic Club. A pesar de la siempre alargada sombra de Giorgi Mamardashvili, el guardameta guipuzcoano ha despejado las dudas de principio de temporada, se ha consolidado bajo palos con el paso de las jornadas y se ha ganado por méritos propios la condición de mejor fichaje del mercado de verano por delante de Arnaut Danjuma, Copete, Lucas Beltran, Baptiste Santamaria, Dani Raba, Filip Ugrinic y Largie Ramazani. El Valencia y Carlos Corberán se sienten muy seguros con Julen.

Con el paso de las semanas, el portero ha recogido el testigo de fichaje más fiable de las 'manos' del neerlandés Danjuma. Sin los goles del ex del Villarreal desde la derrota con el Real Oviedo (1-2) -hace este domingo dos meses-, la reacción tuvo que partir de las mejoras en defensa. Tras los seis goles encajados frente a Villarreal (0-2) y Real Madrid (0-4), en los que Julen evitó que las consecuencias fuesen todavía peores, los blanquinegros empezaron a cortar fugas. El portero resultó decisivo en el empate a un gol ante el Betis (1-1) e, importante, en la victoria con portería a cero contra el Levante en el derbi (1-0). Previamente, la 'histórica' portería a cero que logró en Vitoria, dando un punto al Valencia en los peores momentos del curso, no fue fruto de la casualidad.

No lo tenía fácil Corberán para encontrar un portero de garantías después de la venta de Mamardashvili. Julen no es que haya hecho olvidar a Giorgi -ni el mejor portero del mundo lo habría conseguido porque el legado del georgiano es eterno-, aunque sí ha logrado cerrar el debate bajo palos y conseguir que la portería no se convierta en un problema. Ni tampoco, en una comparativa constante con el ahora portero del Liverpool. Y eso, después de cuatro años de reinado de Giorgi en Mestalla, ya es mucho.

Cuarto porterías a cero, como Joan García o Unai Simón

Agirrezabala firmó en el derbi contra los 'granotes' su cuarta portería a cero de la temporada como frente al Getafe (3-0), Athletic (2-0) y Alavés (0-0). Lo mejor es que en muchos de los empates y las derrotas del equipo, el vasco ha sido uno de los jugadores más destacados con mejores actuaciones y valores estadísticos. Aunque es un dato desvirtuado por el nivel defensivo de los equipos, ahora mismo es el octavo de LaLiga en paradas (41) a solo ocho del segundo clasificado en el ranking (Sergio Herrera) y muy por encima del que fuera su competidor en el Athletic, Unai Simón (33).

Todavía más, en el ranking de porterías a cero, Julen está a la altura de los guardametas de los equipos top de la Liga. Se halla entre los nueve arqueros con cuatro o más porterías a cero en 13 jornadas de Liga, y lo está envuelto de los nombres más relevantes bajo los palos en el fútbol español. A continuación, la tabla de los metas con más número de porterías a cero en la Liga, liderado por el villarrealense Luiz Júnior:

Datos de porterías a cero registrados por la web especializada sofascore.com / sofascore.com

Los datos dejan sin fundamentos la 'denuncia' de Dimitrievski

Agirrezabala, de 24 años, está dejando claro sobre el verde que juega por rendimiento deportivo y porque tiene la confianza de Corberán desde el primer día. El 'león' se ha consolidado como el portero titular del Valencia porque para el entrenador es el mejor de la plantilla. No hay más. Una realidad que está muy lejos de la denuncia pública que hizo Stole Dimitrievski acusando a su compañero de jugar "sí o sí" por contrato.

El '25' del Valencia -ha asumido el dorsal del Giorgi sin temores- no solo cuenta con el aval del entrenador. Se ha ganado la confianza de sus compañeros (ha conectado con el grupo tanto dentro como fuera del campo) y, aunque no parecía fácil por el inevitable recuerdo de Mamardashvili, se ha ganado el respeto y el reconocimiento mayoritario de Mestalla. El Valencia tiene muchos problemas, pero no en la portería. Es el cerrojo que requiere el equipo para dar continuidad a la reacción. Este lunes quiere seguir cerrando la valla contra el Rayo.