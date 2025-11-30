Polémico árbitro para el Rayo - Valencia

El colegiado Javier Alberola Rojas, del Comité castellanomanchego, pitará el Rayo Vallecano-Valencia con el que se cerrará este lunes la jornada 14 de Primera División en el estadio de Vallecas (21.00 horas).

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha informado de la designación de Alberola Rojas en la web de la Real Federación Española de Fútbol. El árbitro nacido en Ciudad Real tendrá como responsable del VAR al asturiano Pablo González Fuertes.

Malos resultados para el Valencia

El árbitro ha pitado 15 encuentros para el Valencia CF, de los cuáles sólo ha logrado ganar cinco, por cuatro empates y seis derrotas de los valencianos. De todas formas, el dato de peor augurio es el de las expulsiones recibidas, ya que son tres las rojas directas recibidas por el conjunto de Carlos Corberán, los más castigados en este aspecto junto a Getafe y Betis, aunque con 23 y 22 partidos respectivamente.