Vallecas, la 'trampa' del campo más pequeño de la Liga

El estadio de Vallecas, cedido por la Comunidad de Madrid al Rayo Vallecano, es un auténtico dolor de cabeza para cada uno de sus visitantes en la Liga. Entre ellos, el Valencia CF no es una excepción. La pesadilla de los valencianistas lejos de casa se agranda en el barrio del sureste de la capital de España. Allí solo han ganado en uno de los últimos ocho desplazamientos.

Por el momento, los números en casa del Rayo no alcanzan los deseos de su entrenador, Íñigo Pérez, pero Vallecas sigue siendo un lugar muy áspero para los rivales. En los cinco partidos disputados hasta la fecha, únicamente el Sevilla ha sido capaz de llevarse los tres puntos. Los otros cuatro, entre ellos, Barcelona y Real Madrid, tan solo han podido rascar empates.

Las dimensiones de Vallecas: 100 x 66,6 metros

Quien visita Vallecas tiene el sufrimiento garantizado, entre otras cosas, por las dimensiones del campo más pequeño de la Liga. Mientras el equipo de la franja roja se mueve como pez en sus aguas, quienes están enfrente acusan las diferencias. El campo madrileño 100 metros de largo por 66,6 de ancho, 5 y 1,4 metros menos, respectivamente, que la mayoría de los terrenos de juego de los clubes de Primera división.

En sus citas como local, el Rayo tuvo contra las cuerdas en la primera jornada al Barcelona (1-1), al que 'vacunó' el exvalencianista Fran Pérez, y salvaron las actuaciones de Joan García. Dos meses y medio después, el que tampoco ha podido vencer en Vallecas ha sido el Real Madrid, asfiaxiado, en un empate a cero, por el estilo que Íñigo ha inculcado a los suyos para explotar al máximo las características de su estadio. Entre medias, el Celta (1-1) y el Alavés (1-0) se fueron sin una victoria del feudo madrileño.

Ensayos de Corberán en campo reducido

Esta semana, Carlos Corberán ha ensayado lo que le espera al equipo este lunes, reduciendo ligeramente las medidas del campo de entrenamiento en la Ciutat Esportiva de Paterna. En su 100 x 66, el Rayo se hace fuerte a partir del intento de dominar la posesión del balón, con el sistema de alerta activado para evitar pérdidas y contragolpes; y, en defensa, un 'pressing' muy intenso que dificulta mucho el juego limitando tiempo y espacio (aún más).

El Valencia va sobre aviso. Preguntado en sala de prensa por el asunto, el técnico blanquiengro se extendió en los detalles: "El partido no estará únicamente condicionado por el campo, que es más pequeño, también por el perfil físico de los jugadores del Rayo. A su técnica, le unen un físico importante y el estilo de Íñigo. Ha hecho un equipo muy incómodo, que busca la presión continúa en cualquier zona. No te da tiempo ni espacio. Sabemos que nos presionarán muchísimo y tendremos que buscar soluciones y decisiones rápidas, es la mentalidad con la que debemos viajar".

La fórmula antiRayo: Intensidad, rapidez en las decisiones y contragolpes

De todos modos, Corberán cree que "la exigencia del partido no está reñida con las capacidades del Valencia". "Nos tendremos que ajustar al estilo agresivo del Rayo, jugadores pegados que no dejarán decidir. En ataque fuerzan mucho los costados, el balón parado estará presente en el partido y manejarlo bien será muy importante. Lo hemos preparado y esperamos hacer un buen partido", añadió el de Cheste.

Vallecas, campo municipal del Rayo Vallecano en el barrio obrero del sureste de Madrid / SD

La baja por sanción del poderoso mediocentro Pathé Ciss, expulsado en Oviedo la semana pasada, significará un alivio en clave blanquinegra. El senegalés, sancionado para dos partidos, es el motor físico de los rayistas en la medular. Íñigo la cubrirá en principio con la entrada al once de Óscar Valentín.

El antídoto para contrarrestar el estilo del Rayo, como dice Corberán, consiste en actuar rápido y en saber aplicar su misma medicina. Intensidad y agresividad para dificultar sus conexiones con el balón y para robar y encontrar espacios al contragolpe. Mientras que el Rayo se encuentra entre los equipos de la Liga que menos goles reciben en juego posicional (7), junto al Barcelona, se halla entre los que más tantos encajan en acciones de contraataque (4). Un 'modus operandi' para el que el Valencia reúne habilidades con delanteros como Diego López y Arnaut Danjuma, si bien, necesita recuperar la mejor versión del neerlandés.

Las estadísticas en Vallecas

La última alegría valencianista en el barrio madrileño llegó en la temporada 2023/24, cuando un solitario tanto de Canós Tenés rompió una sequía de seis encuentros sin ganar en Vallecas. Antes de eso, hay que remontarse hasta la 2012/13, cuando el Valencia asaltó el estadio con un contundente 0-4, gracias a un doblete de Roberto Soldado y los goles de Guardado y Nelson Valdez.

Desde entonces, el balance refleja la dificultad valencianista en Vallecas: una victoria, tres derrotas y cuatro empates. El último duelo tuvo lugar el 19 de abril de 2025, en la jornada 32 del campeonato. Un autogol de César Tárrega adelantó a los locales en la primera mitad, pero Umar Sadiq firmó el empate en el minuto 75.

En total, en los 22 enfrentamientos ligueros disputados en Vallecas, el equilibrio es máximo: ocho victorias para el Valencia, seis empates y ocho triunfos para el Rayo. En este nuevo desplazamiento del Valencia, el club del murciélago no podrá contar con el apoyo de su afición porque la Liga de Javier Tebas le permite al presidente rayista, Martín Presa, no ceder billetes a las aficiones visitantes al alegar que no puede delimitar una zona para los mismos.