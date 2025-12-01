Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Carlos Corberán: "No creo que seamos el peor equipo esta temporada fuera de casa

El entrenador del Valencia CF reconoce la mala primera mitad del equipo aunque destaca la reacción del grupo en un campo complicado y está contento por la dinámica de tres partidos sin perder

Carlos Corberán en Vallecas

Carlos Corberán en Vallecas / EFE

Iván Carsí

Iván Carsí

Actualizar

TEMAS

Tracking Pixel Contents