En Directo
Carlos Corberán: "No creo que seamos el peor equipo esta temporada fuera de casa
El entrenador del Valencia CF reconoce la mala primera mitad del equipo aunque destaca la reacción del grupo en un campo complicado y está contento por la dinámica de tres partidos sin perder
¿CÓMO AFRONTA LA COPA EL VALENCIA EL PRÓXIMO JUEVES?
"El jueves jugaremos una competición diferente, estamos un poco condicionados por los días. El partido del jueves afecta al del domingo y requiere analizar bien las cargas que pueden afrontar los jugadores. Ese partido de Copa nos puede ayudar para que los que menos minutos los tengan porque van a ser importantes"
¿QUÉ PASA CON RABA?
"Es un jugador muy interesante, hoy más minutos hubiera contruibuido. Hemos tomado la decisión en la segunda parte de que nuestro '10' jugara en la izquierda al ser diestro y ha estado sensacional. Hemos acabado con Beltrán y Danjuma arriba. Hay veces que los cambios se hacen si lo crees necesario, pero no que no pudieran contribuir más. Lo poquito que ha podido hacer lo ha hecho muy bien"
¿QUÉ LE FALTA AL EQUIPO FUERA DE CASA?
"No creo que seamos el peor equipo esta temporada fuera de casa. El primero fue en Osasuna y estuvo muy condicionado por la expulsión de la primera parte. Contra Madrid y Barcelona no hemos competido. Contra el Alavés sacamos un punto, hoy competimos y sacamos un punto. En el campo del Espanyol estuvimos a una jugada de sacar los tres. Queremos mejorar los números fuera de casa, manteniendo lo de casa. Las dinámicas hay que analizarlas en casos concretos, valorando el nivel del rival de hoy, pero no miramos eso, miramos nuestra ambición, que es competir mejor. No estamos satisfechos con la primera parte y aunque hubiéramos ganado lo analizaríamos de la misma forma. El equipo no se conforma y queremos seguir mejorando"
¿ESTÁ CONTENTO CON LA PROGRESIÓN DEL EQUIPO?
"Queríamos hoy ganar, ver por qué no lo hecho en la primera mitad y seguir con la idea de la segunda mitad"
¿SE VA CONTENTO CON LO QUE HA VISTO DEL VALENCIA HOY?
"No le quito mérito a la acción del gol. Hemos jugado dos partidos en un partido. El Rayo ha sido mejor en la primera que nosotros. Luego nos ha costado atacarles, defenderles bien, nos han generado mucho volumen de centros y de córners y en uno de esos no lo hemos defendido bien y se han adelantado. Me ha gustado muchísimo la reacción del equipo en la segunda parte. No le quito una pizca de mérito. AUnque haya sido un gol extraño, era un gol. Hemos buscado el resultado deseado que eran los tres puntos"
