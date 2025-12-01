Carlos Corberán: "No creo que seamos el peor equipo esta temporada fuera de casa

¿QUÉ LE FALTA AL EQUIPO FUERA DE CASA?

"No creo que seamos el peor equipo esta temporada fuera de casa. El primero fue en Osasuna y estuvo muy condicionado por la expulsión de la primera parte. Contra Madrid y Barcelona no hemos competido. Contra el Alavés sacamos un punto, hoy competimos y sacamos un punto. En el campo del Espanyol estuvimos a una jugada de sacar los tres. Queremos mejorar los números fuera de casa, manteniendo lo de casa. Las dinámicas hay que analizarlas en casos concretos, valorando el nivel del rival de hoy, pero no miramos eso, miramos nuestra ambición, que es competir mejor. No estamos satisfechos con la primera parte y aunque hubiéramos ganado lo analizaríamos de la misma forma. El equipo no se conforma y queremos seguir mejorando"