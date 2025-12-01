Confirmado el horario del primer partido de 2026 del Valencia

El Valencia CF ya conoce día y hora a la que disputará su primer partido del año 2026. Será ante el Celta de Vigo en Balaídos, en el partido correspondiente a la jornada 18 de competición y penúltima antes de cerrar la primera vuelta.

LaLiga ha dado a conocer este lunes los horarios oficiales y ha encuadrado el partido entre celestes y blanquinegros para el día tres de enero a partir de las 14:00 horas. Será, por tanto, el segundo partido de la jornada y el que habra la ronda de encuentros del sábado.

Otra temporada sin partidos por nochevieja

Esta temporada será la segunda consecutiva sin partidos de liga en una fecha tan señalada como el 31 de diciembre. Y es que cabe recordar que, durante dos años consecutivos, el Valencia CF tuvo que disputar un partido de competición doméstica en Nochevieja, el último día del año. Esta temporada, el equipo podrá disfrutar de un descanso entre la jornada 17 (19 de diciembre) y la 18 (3 de enero).

Valencia. Partido de liga entre Valencia, CF y Celta de Vigo.VLC SPD / JM LOPEZ

Una salida exigente

Aunque todavía restan varias semanas para el partido, la visita al Celta de Vigo será un auténtico desafío para el Valencia. En primer lugar porque el conjunto vigués ha mejorado en las últimas semanas. Y, además, porque Balaídos no es un estadio que se le ha dado bien a los blanquinegros en las últimas dos temporadas, en las que no han conseguido ganar.

En cualquier caso, este curso Balaídos no está siendo ni mucho menos el fortín que demostró ser el año pasado, y buena prueba de ello es su reciente derrota a manos del Espanyol. En cualquier caso, no dejará de ser un partido entre dos equipos que parecen en un escalón similar este año.