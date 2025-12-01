Directo | Rayo Vallecano - Valencia CF; LaLiga EA Sports 2025, en vivo

Al calor del estadio de Mestalla, el Valencia resucitó con cuatro de seis puntos, uno en el empate a uno con el Betis, y los otros tres gracias al triunfo en el derbi ante el Levante UD. Los pupilos de Carlos Corberán se liberaron de una presión de siete partidos sin conocer la victoria. Hoy, el objetivo planteado por el entrenador pasa por completar la reacción en Vallecas: un estadio humilde, pero complicado.

Allí el Valencia tan solo se ha impuesto en uno de sus últimos ocho desplazamientos, y en esta Liga 2025/26 transatlánticos del torneo como el Barcelona y el Real Madrid han mordido el polvo teniéndose que conformar con un empate. Este domingo, a partir de las 21 comienza la cita en Madrid ante los de Iñigo Pérez y te lo contamos aquí, en SUPER.

Directo | Sigue el Rayo Vallecano - Valencia CF