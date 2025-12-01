El examen pendiente en la reacción del Valencia CF

Entre las leyes no escritas del fútbol, una de ellas dicta que los equipos incapaces de competir lejos de casa viven condenados en la zona media-baja de la clasificación. Precisamente, insertado en ella, se encuentra el Valencia CF fruto de su inoperancia como visitante. Desde el 3 de mayo, no gana a domicilio y las consecuencias saltan a la vista. Primero, en la recta final de la pasada temporada, las mínimas opciones de ir a la UEFA Conference League se evaporaron; y después, en el inicio de la actual, la debilidad sin Mestalla como escenario devolvió durante unas semanas a los blanquinegros a los puestos de descenso.

Al calor del estadio de la Avenida de Suècia, el Valencia resucitó con cuatro de seis puntos, uno en el empate a uno con el Betis, y los otros tres gracias al triunfo en el derbi ante el Levante UD. Los pupilos de Carlos Corberán se liberaron de una presión de siete partidos sin conocer la victoria. Hoy, el objetivo planteado por el entrenador pasa por completar la reacción en Vallecas: un estadio humilde, pero complicado. Allí el Valencia tan solo se ha impuesto en uno de sus últimos ocho desplazamientos, y en esta Liga 2025/26 transatlánticos del torneo como el Barcelona y el Real Madrid han mordido el polvo teniéndose que conformar con un empate.

La hora de aplacar el drama como visitante

El examen está a la altura de la problemática como visitante que persigue el Valencia, dos puntos de 18 posibles. El segundo peor conjunto de la competición tras Osasuna -un punto- a domicilio. La última victoria en la distancia data del 3 de mayo. Ese día, el equipo de Corberán venció en el estadio Gran Canaria a Las Palmas (2-3). Desde entonces, ocho partidos sin ganar, seis en la temporada en curso. El balance, cinco derrotas y tres empates.

En Vallecas, los valencianistas examinan la firmeza de la reacción trazada contra Betis y Levante. La firmeza en la mentalidad del grupo, tal y como indicó su técnico en la sala de prensa, para dar "continuidad" al trabajo mostrado como local. "El equipo tiene muchas ganas y mucho deseo de darle continuidad a la forma de competir que ha encontrado. La mentalidad del equipo es encontrar el camino que nos haga competitivos y darle la máxima continuidad posible", apuntó Corberán en Paterna, antes del desplazamiento a Madrid en la mañana de este lunes.

Una de las preocupaciones del entrenador de Cheste pasa por la exigencia mental del partido. El Rayo se hace fuerte y peligroso, especialmente, en su territorio. En el campo con las dimensiones más pequeñas de la Liga, 100 x 66,6 metros, una circunstancia que su entrenador, Íñigo Pérez, ha sabido explotar mediante una presión agresiva que apenas deja tiempo de reacción y limita los espacios a la mayoría de rivales, acostumbrados a moverse y pensar en los habituales 105 x 68. El Valencia, de hecho, se ha ejercitado esta semana en Paterna reduciendo el tamaño normal de los campos de entrenamiento. La fórmula antiRayo consiste en igualar su intensidad, decidir rápido y contragolpear con juego directo y en las acciones a balón parado.

Dudas en el once de la reacción

Las mejoras del Valencia han estado sustentadas en un cambio de sistema en el que Pepelu se ha convertido en el hombre ancla entre la defensa y el medio campo a la hora de ofrecer una salida más fluida al juego. Mientras tanto, André Almeida ha ayudado a conectar el ataque aumentando, auxiliado por el 'box to box' Javi Guerra. Pese a la máxima de que si algo funciona mejor no tocar demasiado, Corberán medita realizar dos modificaciones en el once como premio a dos jugadores claves en la reacción: Luis Rioja y Hugo Duro. El primero genera una mayor actividad que Danjuma en el extremo, y el segundo, más gol que Lucas Beltrán. Aunque el neerlandés tiene la habilidad de poder desequilibrar y el argentino ha facilitado la fluidez ofensiva. Por ello, ambas incógnitas llevan un par de jornadas rondando en la cabeza del técnico.

Este mismo lunes se conocerá si, después de mes y medio lesionado muscularmente, Largie Ramazani puede regresar por fin a una lista de convocados o deberá esperar a la visita del Sevilla el próximo domingo.

Vallecas, la Conference que perdió València

Por su parte, en el barrio vallecano el partido se enfoca con una perspectiva de resarcimiento después de la inesperada derrota en la UEFA Conference League -el Rayo se hizo en mayo, precisamente, con la plaza europea que pudo ser del Valencia- ante el Slovan de Brastilava (2-1). Como tantas veces ocurre con el Valencia, los de Íñigo tratarán hoy de lamerse las heridas y volver a sonreír en casa, en un campo de Vallecas en el que juegan cómodos y con las ideas muy claras.

En la Liga, la trayectoria de los madrileños crece en positivo: en las últimas seis jornadas han sumado 11 puntos. Solo en uno, en la derrota en Vila-real, encajaron goles. El argentino Batalla encadena cinco porterías a cero, una más que Julen Agirrezabala. La portería será, por lo tanto, el escenario de uno de los duelos más apasionantes del choque con el que cerrará la jornada 14 de la Liga.

Partido "estimulante" para Fran Pérez

Apasionante también se presenta el reencuentro de Fran Pérez, hijo de Rufete, con el Valencia. El extremo derecho ha encontrado un lugar apto para su desarrollo en Vallecas y amenaza la estabilidad defensiva blanquinegra. Fran, presumiblemente, sustituirá al sancionado Isi en el once de los de la franja roja. "Fran Pérez tendrá mucha ilusión de enfrentarse al Valencia. Genera un estimulante", declaró su entrenador en la previa. Apunta al once, del mismo modo que Óscar Valentín en el mediocentro, donde el Rayo acumula otra baja de peso, en este caso, la del también sancionado Pathé Ciss. La principal duda del técnico rayista también está en el ataque. Camello o Alemao.

La urgencia del choque para el Valencia está estrechamente relacionada con las aspiraciones en el vestuario. Si, realmente, se pretende "mirar arriba", los tres puntos es el único botín válido para certificar una reacción de continuidad. El triunfo de este domingo del Espanyol sobre el Celta (0-1) sitúa la sexta plaza, por el momento, última europea, a 11 puntos.

Alineaciones probables

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Copete, Tárrega, Gayà; Diego López, Pepelu, Javi Guerra, Danjuma; André Almeida y Beltrán o Hugo Duro.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarría; Oscar Valentín, Unai López; Fran Pérez, De Frutos, Álvaro; Alemao.

Árbitro: Javier Alberola (Comité Castilla-La Mancha).

Estadio: Vallecas.

Horario: 21:00.