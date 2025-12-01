Horario y dónde ver el Rayo Vallecano-Valencia CF

El Valencia CF cierra la jornada décimo cuarta jornada de LALIGA EA SPORTS en el Estadio de Vallecas. El partido ante el Rayo Vallecano se disputa este lunes 1 de diciembre a las 21:00 horas. El equipo que dirige Carlos Corberán viaja a Madrid con el objetivo de continuar en esta dinámica positiva y lograr el triunfo en un estadio complicado como Vallecas.

Después de haberse desprendido de la losa de siete partidos sin ganar con su victoria en el derbi valenciano ante el Levante. El gol de chilena de Hugo Duro dio los tres puntos al equipo de Carlos Corberán, que encadena así un empate y una victoria para alejarse del descenso y enderezar una dinámica que comenzaba a ser peligrosa. La gran asignatura pendiente son los partidos lejos de Mestalla. Esta temporada, fuera de casa solo han sumado dos puntos como visitantes fruto de los empates ante Osasuna y Espanyol, pero el Valencia se aferra a la mejoría en juego y resultados del equipo en las últimas jornadas.

Victoria lejos de Mestalla

El equipo de Carlos Corberán no solo buscará en el barrio vallecano sumar los primeros tres puntos fuera de casa del curso, sino que luchará por una victoria que ponga fin a una racha de siete meses sin conocer la victoria a domicilio en LaLiga. La última vez que el equipo blanquinegro venció lejos de Mestalla fue el pasado 3 de mayo cuando se impuso a Las Palmas por 2-3 en El Insular y, desde entonces, acumula ocho encuentros sin sumar los tres puntos. Por ello, el partido ante el Rayo Vallecano se presenta como una gran oportunidad para terminar de cambiar la dinámica del equipo.

Carlos Corberán, entrenador del equipo, en uno de los entrenamientos de preparación del partido / VCF Media

Horario y dónde ver el partido

El partido entre Rayo Vallecano y Valencia CF de la jornada 14 de LaLiga EA Sports se juega este lunes 1 de diciembre a las 21:00 horas y se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar LaLiga. También se podrá seguir el partido en el directo de Superdeporte.es con alineaciones, comentarios del encuentro y post partido.