Lubo Penev, hospitalizado por un importante problema de salud

El mítico delantero del Valencia CF en los años 90, Luboslav Penev se encuentra hospitalizado de manera urgente por un importante problema de salud. El ex jugador padece cáncer de riñón y como consecuencia de esta enfermedad ha sido ingresado en un centro hospitalario por un proceso grave.

Penev habría perdido "mucho peso" en los últimos tiempos y su "estado es crítico" según informa el diario búlgaro Dsport. De hecho esta misma publicación indica que: "los médicos no pueden administrarle quimioterapia debido a su grave agotamiento".

Así pues desde el país natal de Penev alertan de la extrema gravedad de su situación e incluso su esposa, Kristina está solicitando ayuda para poder costear los gastos del tratamiento y del desplazamiento en Alemania.

PENEV 67 goles 167 partidos 1989-95 / SD

Una etapa exitosa en el Valencia CF de los noventa

Penev, que había militado durante seis temporadas en el Valencia, había salido del conjunto che en el verano del 1995, tras fichar por el Atlético de Madrid. El jugador y el presidente, como se puede apreciar, no acabaron muy bien. La cosa no quedó en palabras. Ambos después de insultarse unas cuentas veces más, decidieron dar el paso de sacar los puños a relucir, donde vistas las hechuras del búlgaro, Roig salió peor parado. Tenía síntomas de derrame en un ojo. Y como peor parado en el combate, acabó denunciando a Penev, aunque éste último también tenía el pómulo maltrecho. Cuentan que, cuando a Luis Aragonés -entrenador del Valencia y extrenador del Atletico de Madrid- le contaron lo sucedido, soltó una carcajada espontánea.

Aunque no acabara del todo bien, la etapa de Penev en Valencia fue muy buena. Llegó en el verano de 1989. Poco se sabía de aquel búlgaro de papos sonrojados y tez pálida. Ya en la primera temporada dejó ver su olfato goleador con 13 goles. De ahí, pocos años bajó. En la temporada 92/93 llegó a anotar hasta 20 goles en Liga, convirtiéndose así en uno de los delanteros más cotizados del momento. A todos les gustaba aquel delantero encorvado de gran estatura que ofrecía goles y juego de espaldas. Hasta que llegó un serio contratiempo en su vida. Era enero de 1994. El cáncer testicular.

