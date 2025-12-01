Jaume Puig

Los mejores goles de Penev con el Valencia CF

Penev, que había militado durante seis temporadas en el Valencia, había salido del conjunto che en el verano del 1995, tras fichar por el Atlético de Madrid. El jugador y el presidente, como se puede apreciar, no acabaron muy bien. La cosa no quedó en palabras. Ambos después de insultarse unas cuentas veces más, decidieron dar el paso de sacar los puños a relucir, donde vistas las hechuras del búlgaro, Roig salió peor parado. Tenía síntomas de derrame en un ojo. Y como peor parado en el combate, acabó denunciando a Penev, aunque éste último también tenía el pómulo maltrecho. Cuentan que, cuando a Luis Aragonés -entrenador del Valencia y extrenador del Atletico de Madrid- le contaron lo sucedido, soltó una carcajada espontánea.