Las notas del Valencia CF contra el Rayo Vallecano

El Valencia CF empató en el estadio de Vallecas en un partido en el que compitió en términos físicos y en el que tuvo tramos de acercarse más al área que su rival, pero también en el que no fue capaz de imponerse a su rival y de mostrar una versión tan proactiva como la de los últimos enfrentamientos en Mestalla.

Julen Agirrezabala (6): Buena intervención en el minuto 5. Paró un mano a mano pasados los 20 minutos. Otra gran parada cerca de la hora de juego -mano dura abajo-. Salvo por algún pequeño fallo, partido solvente del guardameta vasco.

Thierry Rendall (5): El futbolista luso estuvo a un buen tono físico y defendió bien su flanco. Le faltó algo de energía en sus incursiones ofensivas. Le ha ganado el puesto a Dimitri Foulquier, que está ofreciendo un rendimiento peor esta campaña.

César Tárrega (6): El canterano tuvo tramos de mucho trabajo y estuvo solvente en defensa. También cogió los galones en salida de balón con varias conducciones desde atrás, pero la falta de dinamismo de los jugadores ofensivos para ofrecer ventajosas líneas de pase no ayudó al equipo a prosperar.

José Copete (7): Su primera media hora fue un auténtico recital defensivo imponiéndose en todas las disputas de balón. Sacó un gol en la mismísima línea. El central sevillano está a mucho mejor nivel que en sus primeros meses en el Valencia.

José Luis Gayà (6): El Valencia fue mejor en las ocasiones en las que el lateral de Pedreguer pudo ganar altura y aparecer en zona ofensiva. Sus centros no tuvieron la precisión necesaria para decantar la balanza para los valencianistas, pero no dejó de intentarlo, corriendo la banda hasta el 90 con energía e intención.

Gayà estuvo incombustible por banda izquierda / LaLiga

Pepelu (6): Perdió con Mendy en el salto del gol del Rayo. Su partido no estuvo al mismo nivel que los dos anteriores, en los que fue el faro del equipo y uno de los grandes motivos del crecimiento del equipo. Es fijo para Corberán y lo seguirá siendo.

Javi Guerra (4): Partido paupérrimo del canterano, que no dio pie con bola en ningún momento. Fue sustituido de el minuto 56 después de su enésima pérdida. Está muy lejos de ofrecer el nivel que se le pide y con el que debería ser el principal factor de desequilibrio del equipo.

André Almeida (5): Discreto partido del portugués, que había sido uno de los responsables del paso al frente del equipo en Mestalla en los últimos dos partidos, pero que en Vallecas no supo marcar diferencias ni encontrar espacios que dieran al Valencia la llave para llevarse la victoria.

Luis Rioja (5): Lo intentó en repetidas ocasiones desde el sector izquierdo, aunque sin demasiada precisión en sus acciones. Ensayó un disparo en la primera parte y buscó una serie de centros al área.

Diego López (5): Falló una clamorosa al filo del descanso y estaba haciendo un partido muy gris... Pero marcó el gol de la igualada cazando un esférico muerto en el corazón del área y con la inestimable ayuda de Mendy consiguió superar a Batalla.

Hugo Duro (4): Volvió a la titularidad y no hizo demasiados méritos para quedarse. El delantero madrileño luchó, presionó y trató de trabajar para el equipo, pero en las acciones con la pelota no estuvo nada fino. Se marchó del campo sin haber podido dar continuidad al 'golazo' del derbi.

Suplentes

Arnaut Danjuma (4): Su impacto en el partido fue nulo... o negativo. No le dio continuidad a las jugadas, estuvo errático en la toma de decisiones e impreciso en el disparo.

Filip Ugrinic (5): Volvió después de muchas semanas sin jugar a causa de una tendinopatía y no aportó nada. Le falta todavía demasiado ritmo de competición que deberá coger en los próximos meses.

Lucas Beltrán (4): Tiene muy poco peligro en el área. Trabaja por el equipo y conecta bien con el centro del campo, pero en los metros finales se está mostrando realmente inofensivo. Tampoco hace méritos para quitarle el puesto a Hugo Duro.

Dani Raba (-)

Baptiste Santamaria (-)