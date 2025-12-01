Peña gastrovalencianista de Paiporta: "Volvimos a nacer del barro"

La Peña Gastrovalencianista de Paiporta vivió un día grande el pasado sábado, jornada de fiesta con motivo de la reinauguración de la sede que había sido arrasada por la riada del 29 de octubre de 2024. Alrededor de un centenar de seguidores del Valencia CF se dieron cita alrededor de una gran paella para celebrar la efeméride.

A principios de abril, medio año después de la tragedia en una calle del municipio en la que el agua atravesó todo con una colosal fuerza, los peñistas pudieron reabrir la peña. Quedaba mucho trabajo por delante, y buena parte de él ya puede comprobarse que es una realidad gracias al esfuerzo de socios y socios, y de todos los que han colaborado en que el valencianismo recupere uno de sus principales cuarteles generales en Paiporta.

"Fue un día de fiesta. Por fin llegamos a casi terminar de reconstruir lo que, por desgracia, se nos fue con la dana. Lo vivimos emocionados porque pusimos mucho interés y esfuerzo para poder resurgir... Yo cuando pasó la riada, sinceramente, creía que la peña desaparecía, había tanto que hacer, lo veía imposible que con 20 peñistas esto fuera real", cuanto Abdón Mesado, presidente de la asociación gastronómica valencianista.

Mientras se cocinaba la paella / Eduardo Ripoll

Una exposición con futbolistas de época completará el renacimiento

En la trastienda de la sede, los peñistas van dando forma a un "pequeño Mestalla", como ellos lo llaman, para sentir en reunión los partidos del Valencia CF por la televisión. Sobre suelo de césped verde, hay asientos de banquillo. Además, en las paredes, blancas y perfectamente pintadas, en el futuro llegará una de las últimas sorpresas de la reconstrucción: una exposición de fotografías a tamaño natural de unos cuantos ídolos de la historia del Valencia campeón.

Aún queda "trabajo por hacer", aunque desde la peña agradecen "la ayuda recibida para haber avanzado tanto". "Por ejemplo, a nuestro proveedor de bebida, que nos volvió a dar mesas, sillas, neveras... a otras empresas de Paiporta que nos facilitaron la pintura y la mano de obra, electricidad, fontanería. Y, cómo no, a los peñistas que con su tiempo, empeño, dinero y mucha voluntad han levantado esto y nuestra afición por el equipo", explica.

La parte trasera de la peña gastrovalencianista de Paiporta / E. Ripoll

Abdón cuenta que este resurgimiento del "barro" "no ha sido nada fácil", razón por la que ahora "emociona ver cómo están las cosas". "Es ilusionante ver el trabajo hecho después de un año, por eso, abrimos y lo celebramos junto a los valencianistas que quieran acompañarnos. Ponemos la sede a disposición de todas esas personas que nos ayudaron, les decimos que es su casa, que Paiporta tiene un lugar donde cualquier aficionado del Valencia puede sentirse más cerca para arropar y dar calor al equipo en un momento que lo necesita más que nunca", relata.

E. Ripoll

6Fieles en tiempos difíciles para el Valencia CF

Los valencianistas de Paiporta son muy conscientes de que "las cosas en el Valencia no están en su mejor etapa", aun así la peña confía en que los buenos tiempos volverán. "Todos los que formamos la peña sabemos que, quizás, el tiempo vuelva hacer que nuestro equipo vibre como en otros años del pasado, que nos den más títulos y nuestros hijos e hijas puedan vivir esos instantes grabados en nuestras mentes, que muchas veces cuando nos sentamos a comer o cenar les contamos sobre esos partidos y jugadores que formaron nuestro gran club", argumenta Abdón.

La asociación valencianista es un lugar de acogida y reunión tanto de valencianistas como de vecinos de Paiporta / E. Ripoll

El presidente de la peña hace un símil con la lucha que ha librado el pueblo valenciano tras la dana y la que, según él, debería librar la plantilla y el entrenador del Valencia CF para regresar a la élite. "Siempre hay algo por lo que luchar, con empeño y ganas se termina consiguiendo. En la peña gastrovalencianista somos un ejemplo de que se puede llegar a volver a ser lo que éramos, que se puede incluso ser mejores, que queda mucho trabajo aún por delante, que tenemos muchos partidos que vivir y animar en nuestro local. Tenemos las puertas abiertas a todos y queremos seguir creciendo en socios y aficionados que quieran disfrutar con nosotros, en nuestro pequeño Mestalla y volver a ver a nuestro Valencia campeón", indica.

"Nos reunimos unas 100 personas el sábado: adultos, niños, invitados de otros lugares de España, voluntarios que sin pedirles nada estuvieron aquí cuando más falta hacía. Como queremos que haga nuestro Valencia, volvimos a nacer del barro, una frase que aquí en Paiporta se ha vuelto santo y seña. Nacer del barro...", concluye Adbón, presidente de la peña.