Carlos Corberán quiere ampliar su racha de dos encuentros sin conocer la derrota (Real Betis y Levante UD) en una visita al siempre peligroso estadio de Vallecas. El Valencia CF necesita una victoria para dar un importante salto en la tabla y afrontar este último mes de año con algo más de tranquilidad. Frente a ellos se encuentra el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez con 16 puntos, tres más que los blanquinegros.

Para la cita, el técnico recupera algunas piezas, pero seguirá sin poder contar con Ramazani como alternativa de banquillo. En la portería estará, como de costumbre, Julen Agirrezabala. En defensa repiten Gayà y Thierry en los laterales y Copete con Tárrega como pareja central. Los últimos buenos partidos defensivos de la zaga deben repetirse de nuevo ante el Rayo Vallecano si se quiere optar a la victoria.

En el centro del campo se espera el trío formado por Pepelu, Guerra y Almeida, mientras que en ataque serán Danjuma, Diego López y Hugo Duro quienes tengan la misión de generar peligro desde el inicio.

Hugo Duro remata de chilena la victoria ante el Levante en el derbi / LaLiga

Alineaciones probables del Rayo - Valencia

Rayo Vallecano: Batalla; Chavarría, Mendy, Lejeune, Ratiu; Valentín, Unai López, Fran Pérez, Álvaro; De Frutos y Alemao.

Valencia CF: Julen; Gayà, Copete, Tárrega, Thierry; Pepelu, Guerra, Almeida; Diego López, Danjuma y Hugo Duro.