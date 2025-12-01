Legends impulsa su oferta de 'hospitality' para el Nou Mestalla. Según ha confirmado este periódico, Legends estgá ofreciendo su oferta de 'hospitality' a los abonados con más antigüedad de forma directa vía telefónica. Además, la entidad de Mestalla y Legends esperan estrenar el 'Experience Center' a lo largo de las próximas semanas.

La comercialización de los productos de Hospitality se puso en marcha en el mes de octubre y se llevaa cabo de forma gradual. En la primera fase de comercialización salieron a la venta las Suites.

El Nou Mestalla sigue dando pasos hacia adelante. La semana pasada, la entidad valencianista entró en una nueva fase en la construcción del estadio, que se prevé que pueda albergar hasta 70 000 espectadores, con la llegada de piezas y elementos clave como los pilares que soportarán la gran cubierta del estadio.

El 'Hospitality' tendrá una capacidad de 6 500 butacas sobre el total de las 70 000. A través de este sistema de experiencia 'premium', el Valencia confía en ampliar en gran medida sus ingresos en comparación con lo que se saca actualmente en este terreno en el Mestalla de la Avenida de Aragón.

Reubicaciones a finales de 2026

Las reubicaciones, por su parte, comenzarán a tomar formar con la selección de zonas y asientos a finales de septiembre. Desde el club se confía en que la cifra de abonados se mantenga en los actuales 40 000 abonados, cuatro más que hace una temporada. Y, de hecho, para cuando el Nou Mestalla abra sus puertas, la previsión ronda los 50 000.