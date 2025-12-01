El Valencia suma un punto 'de rebote' en Vallecas

El Valencia se hace pequeño lejos de Mestalla y en Vallecas no fue distinto. El conjunto de Carlos Corberán sumó un punto, y gracias, tras una decepcionante primera mitad y una ligerísima reacción en la segunda parte en la que un golpe de fortuna permitió a Diego López empatar el partido. Sin ganas de asumir demasiados riesgos, los minutos finales fueron más bien aburridos y ambos equipos se repartieron un punto con un 1-1 final en el marcador.

El Valencia debía saltar a Vallecas, como se suele decir, con la flechita hacia arriba tras sacar cuatro de los últimos seis puntos en juego y sentar las bases de un posible cambio de tendencia. Con esa ilusión, los primeros minutos sobre el césped fueron un espejismo de un Valencia atrevido en la presión alta, con ganas de llevar la voz cantante del partido. Pero no fue más que eso, un espejismo, porque el que no tardó en presentar primero sus credenciales fue el Rayo Vallecano. Fue, además, con un disparo desde la frontal de Fran Pérez, que pudo dirigir el balón a puerta para probar a Julen pero sin demasiado peligro.

A falta de juego, el Valencia solo podía pensar en crear peligro con una presión ordenada que le permitiera robar. Y en esas llegó el primer aviso visitante, que no quería quedarse atrás. La presión salió bien, Hugo Duro robó y dejó en buena posición de disparo a Rioja, que pegó fuerte pero ligeramente desviado. Ahí apareció y desapareció el Valencia, porque en la primera parte no volvió a crear peligro.

De hecho, conforme pasaban los minutos, era el Rayo quien crecía, obligando a Copete a vestirse de héroe, y es que el sevillano completó los mejores 45 minutos desde que es jugar del Valencia. En el minuto 26, de hecho, sacó bajo palos, con la cabeza, un remate de Fran Pérez, que estuvo a punto de cumplir la ley del ex. El asedio empezaba a ser asfixiante y poco después fue Unai López quien casi provoca el error de Julen. También quiso su momento Gumbau, pero su disparo se marchó desviado.

El Valencia jugó con fuego... y se quemó

Mucho estaba jugando con fuego el Valencia, que se terminó quemando y con merecimiento. En un saque de esquina el Rayo ejecutó la jugada ensayada más antigua de la historia del balompié: el sacador hace una pared con un compañero que viene a recibir y pone el centro con mejor ángulo. Fue Gumbau, con buen pie, quien la puso tocada al primer palo. Ni Javi Guerra pudo despejar ni Pepelu estuvo bien en su marca, y Mendy cabeceó al fondo de la red tras una reacción de Julen algo tardía.

El gol del Rayo / JUANJO MARTIN

Aún pudo toparse el Valencia con un golpe de suerte en la última jugada de la primera mitad, porque un fallo de Batalla en un centro lateral le brindó a Diego López la oportunidad de marcar a puerta vacía, pero el guajín disparó a un muñeco llamado Álvaro García. Sin tiempo para el córner, Alberola mandó a los jugadores a vestuarios tras una primera mitad muy decepcionante de los de Carlos Corberán.

Leve cambio tras el descanso

Tuvo trabajo el técnico del Valencia durante el descanso, porque el Valencia debía mejorar cosas y no pocas precisamente. Tras ese impasse de 15 minutos, el guion del segundo acto no distó mucho del primero: un Valencia atrevido en los primeros minutos, con ganas de cambiar la dinámica, pero sin aparente capacidad para conseguirlo y desplomándose poco a poco en favor de un Rayo que cada vez ganaba más presencia.

De hecho la primera ocasión clara volvió a ser rayista, en un pase filtrado que dejó a Gumbau en buena posición de remate dentro del área, pero su disparo se topó con una buena parada de Julen. Corberán vio que la cosa no cambiaba y movió el árbol, sacando del campo a un Javi Guerra desaparecido por la verticalidad de Danjuma.

Y cuando todo parecía dirigirse a los mismos cauces de la primera mitad, un golpe de fortuna sonrió al Valencia, que se dignó a cruzar el centro del campo y el destino, el fútbol o quién sea se lo premió. Tras forzar un córner, una serie de rebotes favorecieron la posición de Diego López y, no contento con eso, conectó un disparó que impactó en Mendy y desvió la trayectoria, convirtiéndolo en un balón imparable para el 1-1.

Almeida y Gumbau / JUANJO MARTIN

Entró entonces el partido en una fase de más contención, en la que ninguno de los dos equipos se decidía a asumir riesgos, por lo que ambos sufrían menos en defensa. Ambos entrenadores siguieron refrescando a su equipo, y Corberán optó por Ugrinic y Beltrán, perfiles diferentes buscando desequilibrar de alguna forma el partido.

Pero ninguno de los dos quería realmente conformarse con un solo punto. El Rayo porque había sido mejor en el cómputo global y el Valencia porque había logrado el empate y llegaba con más moral. Entre los cambios y que el partido entró su recta final, ambos equipo se animaron y, sin dar pie a un vendaval de ocasiones, los "uy" volvieron a la grada de Vallecas. Del lado blanquinegro, esta vez vestidos con la senyera, fueron Danjuma y Diego López los que llevaron la voz cantante, mientras que del bando rayista fue Ratiu quien probó fortuna.

Sin riesgo no hay premio

Pero no era el día de ninguno de los dos equipos, que ni siquiera llegaron a elaborar una jugada verdaderamente peligrosa en un final de partido bastante poco emocionante, por no decir aburrido. Danjuma fue quien agotó la última bala, provocando un córner en una buena internada en área contraria, pero a balón parado no fue capaz el conjunto blanquinegro de crear peligro. Con el pitido final, reparto de puntos que permite al Valencia sumar la tercera jornada consecutiva sin perder, con un balance de cinco puntos de nueve posibles, pero todavía con la alarmante sensación de que el equipo se hace muy pequeño lejos de Mestalla.