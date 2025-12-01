El Valencia CF y 'una foto en blanco y negro'

Como decía aquella canción de 'El canto del loco' el Valencia CF acostumbra a ser una foto en blanco y negro. Un quiero y no puedo. Un cara y cruz. Lo mismo sucedió en Vallecas. Una primera parte horrible y una segunda con una ligera mejoría, pero todavía falta. No perder fuera de casa es una buena noticia, pero al mismo tiempo sumar una semana más sin un triunfo lejos de Mestalla genera una frustración que solo se quitará con una victoria ante el Sevilla este próximo domingo. Eso sí, Corberán vuelve a dejar claro que su bloque habitual se mantiene y que a partir de ahí se ha fraguado un crecimiento que no solo tiene que ver con el fútbol, sino también con puntos en el bolsillo. Cinco de nueve en los últimos tres choques que no sirven para escapar de la zona de peligro, pero sí para mirar en positivo al futuro más cercano. Y hay unos cuantos motivos.

El primero de ellos se llama Pepelu. El centrocampista de Dénia ha dado un paso al frente en el momento más difícil del curso. Cuando a otros les quema el balón, Pepelu ha asumido el rol de ser un líder natural en el centro del campo tanto con balón como sin balón. Lo mismo le ha sucedido en defensa a Copete. El jugador más cuestionado seguramente en el inicio de curso lleva unos partidos con un nivel notable y el de Vallecas fue seguramente su mejor duelo como valencianista. No solo por ese balón que sacó en la línea, sino por su capacidad en cada centro lateral. La guinda la puso Gayà. No era la plaza más fácil en un día en el que Ratiu podía ser una amenaza desde el lateral y no solo lo gestionó a buen nivel sino que llegó a línea de fondo una y otra vez. El de Pedreguer, incansable, fue una de las mejores armas ante el Rayo. Y recuperar su sonrisa era fundamental para encontrar un Valencia competitivo.

Mestalla marcará el pulso, como de costumbre, de hasta dónde ha llegado la mejoría del equipo de Corberán. Y lo hará ante un rival herido y enfadado por perder su particular batalla con el Betis. Si hace unos meses en el Pizjuán la sensación es que Almeyda había encontrado el camino para ser competitivos (con una goleada ante el Barcelona) ahora todo ha dado un giro de 180 grados y es el Valencia el que llega mejor. El equipo de Corberán, eso sí, no puede ni debe confiarse. Después de aquella victoria ante el Athletic y el empate ante el Espanyol las sensaciones no eran negativas. Y lo que vino después fue la mayor crisis en este 2025.

Almeida y Gumbau / JUANJO MARTIN

Los problemas de siempre

Hugo Duro o Beltrán. Beltrán o Hugo Duro. Ninguno de los dos termina de ser culpable del guión de algunos encuentros, pero así como el Valencia está encontrando a Pepelu, recuperando a Gayà y descubriendo a Copete, en la delantera no existe continuidad de rendimiento en el aspecto ofensivo. En la presión ambos se desgastan, corren, pelean y trabajan para el equipo, pero cuesta un mundo generarles ocasiones de gol. Y ese es uno de los grandes puntos a mejorar cuanto antes. Sobre todo porque el problema no es que fallen ocasiones, sino que no disfrutan de ellas.

Buscando al mejor Guerra

Así como Pepelu ha crecido, el '8' está sufriendo su tramo más irregular del curso. No es necesario alarmarse, pero sí trabajar en buscar una versión consistente que seguramente llegará en partidos en los que Thierry pise más campo rival que en Vallecas y en los que el delantero le genere más espacios. Con Pepelu y Almeida, al menos de momento, se mantiene una buena conexión, pero el de Gilet debe estar más fino en el pase y ser más protagonista. Y en su caso se le exige porque puede dar el nivel, no por otro motivo.