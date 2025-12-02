El dato que confirma el paso adelante de André Almeida

Poco a poco, pese al partido discreto del lunes en Vallecas, André Almeida está recuperando la versión que el entrenador quiere de él, la del futbolista que creativo que contribuyó en la excelente segunda vuelta de la temporada pasada. Desde el debut en enero de este 2025 de Carlos Corberán, ante el Real Madrid, hasta el final de curso en el Benito Villamarín, el de Guimarães fue utilizado en 20 de las 21 jornadas de Liga, 17 de ellas como titular.

Hoy, el mediapunta portugués, junto al valenciano Pepelu, son los dos nombres clave en el cambio de imagen experimentado por el Valencia CF en los últimos tres partidos, en los que ha sumado cinco de nueve puntos posibles. Ambos, de hecho, fueron de los pocos que mantuvieron el tipo de medio campo hacia delante en un partido frente al Rayo Vallecano (1-1) que dejó peores sensaciones entre los aficionados que los anteriores ante el Betis (1-1) y el Levante UD (1-0).

André Almeida, cada vez más minutos sobre el campo

El dato que demuestra que el técnico, Carlos Corberán, está satisfecho con lo que André le está dando al equipo es el tiempo que lo está manteniendo sobre el terreno de juego. Desde la victoria sobre el Celta de Vigo (2-1), en la jornada 22 del 2 de febrero, Almeida no completaba un partido de Liga. Lo ha vuelto a hacer diez meses después, con la excepción de los 90 minutos en Copa ante el Maracena.

El '10' ecandena hoy tres titularidades, y cada vez con más minutos en el campo. Fue cambiado a los 77 minutos del choque con el Betis, resistió 85 en el derbi y en Vallecas terminó el duelo. Un hecho sintomático para un jugador cargado de talento y visión de juego, pero que ha pecado de inconsistencia en su trayectoria en el Valencia CF.

Pepelu, junto a André, es el jugador con más incidencia en la mejora del medio campo / LaLiga

Recuperado del bache y los silbidos ante el Oviedo

En la presente temporada, sin ir más lejos, Almeida tan solo había formado en el once de Corberán. El trágico Valencia - Oviedo, en el que fue sustituido a los diez minutos del comienzo del segundo tiempo entre los silbidos del público. Posteriormente, el entrenador lo sentó sin participación en los enfrentamientos contra el Girona y el Alavés. Un punto de seis... y cero de seis en los dos siguientes: las derrotas contra el Villarreal y el Real Madrid, en las que centrocampista luso jugó en las segundas partes.

La reacción urgía mientras el entrenador probaba en Paterna las alternativas para un cambio de sistema. La mayoría de ellas pasaban por fortalecer la zona central con el regreso de Almeida para ganar control y conexiones con el ataque. Y se consiguió frente al Betis, el Levante... y en una segunda mitad en Madrid en la que el Valencia no supo aprovecharse por completo de la fatiga con la que el Rayo venía de haber caído el jueves en la UEFA Conference League en Bratislava (2-1).

Contra el Rayo Vallecano, André entró menos de lo esperado en juego, aunque sus apariciones resultaron atinadas dentro de un conjunto en el que su fútbol destaca en términos de calidad comparativamente con el resto. El portugués registró un 93 % de acierto en los 42 pases que intentó, quedándose en el 81 % en campo rival, el más acertado del equipo en el terreno enemigo. El mejor André Almeida está en el camino de vuelta.