Gayà habla de su relación con Mestalla: "Siempre me he sentido muy querido"

José Luis Gayà ha concedido una entrevista a European Football Clubs sobre el entorno y la formación de un jugador en su trayectoria como futbolista. El capitán del Valencia ha hablado sobre sus inicios en la Academia, su carrera en el club de su vida y sobre el orgullo que siente por llevar cada partido en el brazo el brazalete de capitán del conjunto valencianista.

A sus 11 años, Gayà llegó a la Ciudad Deportiva de Paterna y sentó las bases de su ascenso meteórico hacia el primer equipo. Sobre esos primeros años en el club Gayà explicó la ayuda que recibió y la suerte que tuvo: "Mi formación en la Academia VCF me ayudó mucho para desarrollarme como jugador y persona. Tengo la gran suerte de poder coincidir aún con algún entrenador que tuve, que todavía está en la Academia del Valencia CF y recordamos momentos. Me han inculcado siempre los valores que representa el Club y el deporte. Siempre lo trato de demostrar, de llevarlo a la práctica".

Cabe recordar que, a día de hoy, Gayà ya es el octavo jugador con más partidos oficiales en el Club (388) y el cuarto futbolista de la entidad con más encuentros en LaLiga (323).

La capitanía, un sueño

Gayà lleva varios años siendo el capitán del Valencia CF, lo que para él siempre ha sido un sueño. El de Pedreguer recuerda cuando, de niño, veía a David Albelda llevando el brazalete: "Ser el capitán del Valencia CF no estaba ni en mis mejores sueños. Veía a Albelda y solo de pensarlo se me pone la 'piel de punta'. El hecho de yo serlo es una motivación más e intentar aportar todo lo que esté en mi mano al equipo, al Club, dar mi mejor versión tanto dentro como fuera del campo", indicó.

Gayà / EFE

Una relación especial

Aunque últimamente han pasado por momentos difíciles, incluso con algún pitido de la grada de Mestalla hacia su capitán en los días más duros, Gayà tiene claro que su relación con el valencianismo siempre ha sido especial: "Son muchos años y siempre me he sentido muy querido. Esa es la realidad. Esa conexión que siempre hemos tenido en Mestalla con grandes partidos y noches. Eso me hace estar con ilusión y la sigo manteniendo a día de hoy".

"El entorno es fundamental. He tenido la gran suerte de estar siempre rodeado de muy buena gente, profesional es y familia que siempre me han ayudado y me han dicho que no me crea superior a nadie porque lo que hacemos es fútbol y nada más. Todo eso me lo han inculcado muy bien. A toda la gente joven le diría que se rodee de gente buena, que les ayuden y que disfruten", concluyó José Luis Gayà.