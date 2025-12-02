Así son las indecentes instalaciones de Vallecas

Vallecas es uno de los campos de fútbol más emblemáticos, modestos y singulares de primera división. Se respira historia y tradición futbolera en pleno barrio vallecano. El problema es que sus instalaciones, además de haberse quedado vestustas, no facilitan el trabajo tampoco en el caso de los medios de comunicación. Este lunes lo sufrieron en primera persona los medios desplazados a València. Es el caso de Héctor Gómez. El director de Tribuna Deportiva denunció en sus redes sociales la "indecente" cabina de radio sin visibilidad en la que se vio obligado a narrar el partido entre el Valencia CF y el Rayo Vallecano.

Las indecentes vistas desde la cabina de Vallecas / HG

Como demuestran las imágenes que aportó, la visibilidad del campo era muy reducida. "La visión que hoy teníamos en @TribunaVCF desde la cabina en el estadio de Vallecas es algo absolutamente indecente en @LaLiga Hemos pagado por ella 128€ y el partido lo tienes que intuir. Ojo, y respeto absoluto al Rayo y su afición pero esto es indecente", escribió en sus redes sociales.

La denuncia del Lech Poznan

Vallecas ya fue noticia recientemente para mal. El Lech Poznan denunció el estado en el que se encontraron el vestuario visitante a su llegada Decenas de cajas de cartón, toallas de dudosa procedencia y diversos colores apiladas sobre uno de los bancos del vestuario, sillas de Mahou, una zona de masajes sin luz... eran solo algunos de los 'inconvenientes', impropios de un club que juega en Europa.

Lejos de hace autocrítica, el presidente del Rayo Vallecano Raúl Martín Presa no contestó con dureza. "Es miserable e incalificable. Aquí se han cambiado Cristiano y Messi y no han puesto ninguna pega. Y ningún jugador del Lech Poznań tiene la altura deportiva de ellos", asegura en declaraciones a Movistar. “Este estadio ha cumplido todos los parámetros de la UEFA. No es un vestuario lujoso, pero es digno. Reírse de cosas ajenas es lamentable. Esto caldea el ambiente; el fútbol está para unir, no para desunir”, señaló. “No tenemos la suerte que han tenido ellos con su ayuntamiento, más quisiéramos”, finalizó.