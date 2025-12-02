Corberán y los jugadores se exigen más fuera de Mestalla: "No basta"

La expedición del Valencia CF regresó a València con un sabor agridulce satisfechos con la reacción de la primera parte, pero enfadados por el comportamiento del equipo en la primera mitad. Para Carlos Corberán y la plantilla no fue suficiente el empate en Vallecas. La sensación generalizada es que con lo visto en Vallecas "no basta". El entrenador pide "mejorar" y los jugadores asumen la obligación de dar un "paso adelante" lejos de Mestalla. "He visto dos partidos del equipo hoy. La primera parte ha sido del Rayo y nos ha costado mucho hacerles daño.Claro que no estamos contentos. Queremos cambiar la dinámica fuera de casa, mejorar los registros y mantenerlos en casa. Esa es nuestra ambición. Aunque hubiésemos ganado lo analizaríamos igual", dijo el entrenador.

El discurso de los jugadores también fue en esa dirección a la finalización del partido. Pepelu hizo autocrítica y pidio la misma "identidad" dentro que fuera de casa. “Queríamos la victoria, pero hay que ser autocríticos, no hemos estado lo bien que queríamos en la primera parte. Fuera de casa tenemos que dar un paso hacia delante. En la segunda, el equipo ha reaccionado y ha tenido la identidad que tenemos que tener tanto en el Camp de Mestalla como fuera. El empate es bastante justo. El equipo tiene que dar un paso más y lo va a hacer”.

Pepelu quiere que el equipo sea igual de reconocible tanto en Mestalla como fuera: “Cuando el equipo va a por el rival, tiene el balón y ataca, marca la diferencia. Este es el camino que el míster nos insiste en hacer y hay que hacerlo en Mestalla y fuera. Es lo que queremos y llegará”.

De Pepelu a Copete

Copete también salió convencido de que hay que "mejorar cosas": “Un poco agridulce. Salimos a todos lo campos a por los tres puntos, hemos ido de menos a más. El equipo se ha repuesto bien de ese gol a balón parado. Me quedo con las cosas positivas. La actitud del equipo y la predisposición a sacar el partido adelante es positivo. Hay que mejorar cosas, pero era importante sumar fuera de casa y que las sensaciones sean cada vez mejores”.

Para Copete la línea a seguir fue el comportamiento del equipo tras el descanso. “En la segunda parte hemos ajustado mejor algunos detalles con el míster y eso nos ha permitido tener más fluidez en ataque y así ha llegado el gol de Diego. El equipo ha estado concentrado hasta el final y eso es importante porque al final son puntos que después te acuerdas de ellos y hay que seguir en esta línea ascendente y mejorando”.

Diego López reconoció que al equipo lo superaron por fuera en la primera parte. “Nos quedamos con un sabor agridulce. En la primera parte nos han superado por fuera, muchos centros laterales y a balón parado nos han encontrado el gol. En la segunda, se ha visto el equipo que se veía viendo en las dos semanas anteriores. Una pena no haber jugado así la primera parte porque podríamos haber ganado. Teníamos la confianza de ganar aquí. Contento por el gol porque ha servido para llevarnos un punto de aquí. Nos costó entender la relación de los extremos con los laterales. Nos encontraba muy fácil el lateral y nos metían en bloque bajo. En el descanso no lo hemos corregido”.