El Valencia CF y la Asociación de Futbolistas recaudan fondos para Lubo Penev

El Valencia CF, a través de su Asociación de Futbolistas, recaudará fondos para ayudar a sufragar la complicada operación a la que tiene que someterse Lubo Penev que precisa de 300.000 euros. El exdelantero y exseleccionador se encuentra ingresado en una clínica oncológica de Alemania por culpa de un cáncer de riñón y su pronóstico es muy grave. Los médicos trabajan para definir el tratamiento adecuado, pero descartan la quimioterapia debido a su deterioro físico y la solución pasaría por una costosa operación. Por ese motivo, sus excompañeros en Valencia y el propio club han decidido aunar sus esfuerzos y recaudar fondos para sufragar la mencionada intervención.

A pesar de que la iniciativa parte del Valencia CF y de su Asociación de Futbolistas, esta recaudación solidaria y benéfica está abierta a cualquier persona o entidad pública o privada que quiera colaborar con la causa. El número de cuenta, abierto a cualquier aportación privada o anónima es el ES23 3159 0078 5727 8681 8225. Otras Asociaciones de veteranos como las del Atlético de Madrid, Celta y SD Compostela han mostrado ya su respaldo a la iniciativa

La iniciativa se une a la que ha abierto su esposa, Kristina Mitseva, quien anunció la apertura de una cuenta bancaria para donaciones destinadas a financiar su tratamiento. El Valencia CF también ha querido enviar ánimo al que fuera su delantero en los años noventa: "Hoy y siempre: ¡LUBO, LUBO! Desde el Valencia CF queremos enviar mucha fuerza a nuestra leyenda Lubo Penev. ¡Estamos contigo!".

Lubo Penev, un ídolo en España y en su país

Cabe recordar que Lubo Penev, fue internacional con Bulgaria, jugó en los equipos más importantes de su país y en España hizo disfrutar a las aficiones del Valencia CF, Atlético de Madrid, con el que ganó la Liga y la Copa, Celta de Vigo y SD Compostela además de entrenar a varios clubes búlgaros y a la selección del país.

Su único club como técnico fuera de Bulgaria fue el VCF Mestalla, filial del Valencia CF, dónde todavía se le idolatra. Lubo Penev ya sufrió una grave enfermedad en 1994, precisamente en su etapa en el Valencia CF, cuando superó un cáncer testicular que le impidió participar en el histórico Mundial de Estados Unidos, donde Bulgaria logró el cuarto puesto.