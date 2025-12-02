El Valencia CF se mantiene en alerta amarilla

El Valencia CF entra en la recta final del año inmerso en una racha de tres encuentros sin perder gracias a la victoria ante el Levante UD y los empates frente a Real Betis y Rayo Vallecano. Dejando de lado la Copa del Rey, cuya segunda ronda enfrenta a los de Corberán contra el Cartagena el jueves 4, quedan tres partidos ligueros antes del parón navideño que despide 2025 y arranca un nuevo año con ventana de fichajes caliente.

El Valencia recibirá al Sevilla FC antes de visitar al Atlético de Madrid y volver a Mestalla para medirse con el RCD Mallorca. Son tres citas de importante calado, ya que dos son ante equipos de la zona media y otra ante los de Simeone, eternos aspirantes a todo.

La acumulación de partidos que se vienen, además de la intensidad que se espera de los mismos, conlleva un riesgo importante de cara a posibles ausencias por lesiones. Por suerte para el equipo de Corberán, la Copa África no será un problema este año al no tener que disputarla el lesionado Diakhaby. En cualquier caso, otro factor clave pueden resultar las tarjetas amarillas acumuladas.

Tárrega remata un balón / LaLiga

Dos apercibidos

Desde la semana pasada, tanto José Luis Gayà como César Tárrega, pilares de la zaga valencianista, se encuentran a sólo una cartulina de tener que cumplir un partido de sanción. Diakhaby, aunque todavía sin el alta para competir, tiene tres amarillas. El riesgo está presente y Corberán tendrá que mirar de reojo al banquillo para tener preparados los recambios para estas piezas tan vitales para su esquema.