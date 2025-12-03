La advertencia del Valencia para el partido ante el Sevilla

Definitivamente el partido entre Valencia CF y Sevilla se disputará este domingo a las 16:15 horas, poco después de que acabe en València el Maratón Valencia. Una coincidencia que puede impedir a los aficionados del conjunto valencianista acudir a Mestalla con la normalidad habitual. El club ha lanzado un mensaje a través de las redes sociales advirtiendo de la problemática en los desplazamientos.

El club adjunta un plano del recorrido del Maratón Valencia este domingo y recomienda revisar el corte de calles y planificar la llegada al estadio con antelación. De hecho, transmite a sus seguidores que valoren la opción de utilizar el transporte público para acudir ese día a Mestalla.

Tanto desde el club como desde el Ayuntamiento de València, su alcaldesa María José Catalá, solitaron a Javier Tebas un cambio de horario del partido para evitar problemas a los aficionados y también por tema del dispositivo de seguridad, ya que el Maratón Valencia supone un esfuerzo a la ciudad, que activará un total de 510 agentes de Policía Local, así como profesionales y voluntariado de Protección Civil para garantizar la seguridad y la movilidad durante la celebración de esta prueba que reunirá a 36.000 corredores internacionales y, según la organización, será la más multitudinaria de su historia.

Los alrededores de Mestalla. / INSTAGRAM: elnoviofifas

Coincidencia de dos grandes eventos

La hora prevista de finalización del Maratón Valencia es sobre las 15:00 horas en su paso por meta en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, sin embargo, la zona próxima a la Avenida Aragón y Blasco Ibáñez se espera afluencia de gente para animar el paso de corredores hasta posiblemente las 13:00 horas, apenas tres horas antes del inicio del encuentro en Mestalla, que abrirá sus puertas a las 14:45 horas.