La advertencia del Valencia para el partido ante el Sevilla
El club alerta a sus aficionados de los problemas que pueden encontrarse para acudir a Mestalla
Definitivamente el partido entre Valencia CF y Sevilla se disputará este domingo a las 16:15 horas, poco después de que acabe en València el Maratón Valencia. Una coincidencia que puede impedir a los aficionados del conjunto valencianista acudir a Mestalla con la normalidad habitual. El club ha lanzado un mensaje a través de las redes sociales advirtiendo de la problemática en los desplazamientos.
El club adjunta un plano del recorrido del Maratón Valencia este domingo y recomienda revisar el corte de calles y planificar la llegada al estadio con antelación. De hecho, transmite a sus seguidores que valoren la opción de utilizar el transporte público para acudir ese día a Mestalla.
Tanto desde el club como desde el Ayuntamiento de València, su alcaldesa María José Catalá, solitaron a Javier Tebas un cambio de horario del partido para evitar problemas a los aficionados y también por tema del dispositivo de seguridad, ya que el Maratón Valencia supone un esfuerzo a la ciudad, que activará un total de 510 agentes de Policía Local, así como profesionales y voluntariado de Protección Civil para garantizar la seguridad y la movilidad durante la celebración de esta prueba que reunirá a 36.000 corredores internacionales y, según la organización, será la más multitudinaria de su historia.
Coincidencia de dos grandes eventos
La hora prevista de finalización del Maratón Valencia es sobre las 15:00 horas en su paso por meta en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, sin embargo, la zona próxima a la Avenida Aragón y Blasco Ibáñez se espera afluencia de gente para animar el paso de corredores hasta posiblemente las 13:00 horas, apenas tres horas antes del inicio del encuentro en Mestalla, que abrirá sus puertas a las 14:45 horas.
