Baja confirmada del Sevilla para Mestalla

El Sevilla visita este domingo Mestalla para medirse al Valecia CF con una baja ya confirmada. Se trata de Marcao. El brasileño se ha sometido a pruebas médicas que desvelan que presenta una sobrecarga ósea en el pie izquierdo. En principio, está descartado para las citas ante el Extremadura, en la Copa del Rey, y el Valencia CF, en LaLiga, y su regreso a los terrenos de juego dependerá de la evolución de la lesión.

Problemas para Mestalla

La ausencia de Marcao supone un nuevo contratiempo para el técnico del conjunto sevillista, Matías Almeyda, que ya cuenta en la zaga con las ausencias de Nianzou y Suazo, mientras que Azpilicueta, que regresó para el derbi, sí ha vuelto este miércoles al trabajo con el equipo tras ausentarse el martes. Además, Vargas y Januzaj, lesionados ante el Espanyol, también están dentro de la enfermería sevillista.

La temporada del exjugador del Galatasaray estaba siendo, hasta el momento, la mejor desde que firmase por el combinado hispalense en verano de 2022, consolidándose como uno de los puntales en el once inicial de Matías Almeyda. De hecho, el zaguero únicamente ha sido suplente en cuatro partidos ligueros de este curso, contando con minutos a posteriori tanto en el Nuevo San Mamés como en Montilivi.

Parte médico

El Sevilla FC juega esta semana dos encuentros, uno de la Copa del Rey frente al CD Extremadura (jueves, 21.00 horas) y otro de LaLiga ante el Valencia CF (domingo, 16.15 horas).