Bulgaria se vuelca con Lubo Penev

Luboslav Mladenov Penev, simplemente, Lubo para la afición del Valencia CF, necesita urgentemente ayuda económica para el tratamiento médico de inmunoterapia que podría salvar su vida del cáncer de riñón que padece. Recientemente, trascendió a los medios la noticia de que el mítico delantero búlgaro de los años 90 está ingresado en una clínica de Alemania en estado grave.

Las muestras de solidaridad no se han hecho esperar. En España, desde el entorno de los clubes cuyas camisetas defendió en la liga española: Valencia, Atlético de Madrid, Celta y Compostela. Sin ir más lejos, el club de Mestalla, a través de su Asociación de Futbolistas VCF ha puesto en marcha una cuenta bancaria con el objetivo de colaborar con la familia Penev en la recaudación de fondos que requieren para afrontar los elevados gastos médicos y de desplazamiento a Alemania, alrededor de 300 000 euros.

Solidaridad en Bulgaria con Lubo

La grandeza de Lubo, no obstante, también ha movilizado un sinfín de muestras de apoyo en su país natal, Bulgaria. Allí, siempre se recuerda a Penev como uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol búlgaro en compañía del ex del Barça Hristo Stoichkov y el ex del Stuttgart Krassimir Balakov. Juanjo Rodri, agente actual de Lubo, fue quien lo reclutó para el Valencia CF del CSKA en su etapa de secretario técnico del Valencia. Le echó el ojo en un Trofeo Ciudad de Palma, donde los búlgaros habían venido a jugar un amistoso ante el Barcelona.

Este miércoles, el CSKA Sofia, el club del que Penev llegó a València, se ha unido a las muestras de cariño a su legendario número '9'. El partido que esta tarde el CSKA está disputando en el Balgarska Armiya Stadium, frente al Lokomotiv Plovdiv, se ha detenido a los nueve minutos. Los jugadores y personal de la entidad nacida del "ejercito rojo" han lucido unas camisetas blancas personalizadas con el clásico dorsal y el nombre del futbolista, en las que se lee siguiente mensaje: "Ánimo, Lubo!". Precisamente, el Plovdiv fue el equipo en el que colgó las botas en 2001.

Los jugadores de ambos equipos, antes del comienzo del encuentro, que luego se detuvo en el minuto 9 / CSKA Sofia

El partido se detuvo brevemente para que todos en el estadio pudieran expresar su solidaridad con el goleador. La afición de ambos equipos se unió en ese momento, mientras el estadio se llenaba de cánticos en honor a Penev. La afición del CSKA también alzó una pancarta especial con un mensaje claro para la leyenda del equipo: "¡Aguanta, Lyubo, tú también ganarás este partido!".

Más allá del gesto, precioso, mientras se veía el rostro del exdelantero en el videomarcador, el CSKA Sofia mediante su fundación ha impulsado una "campaña de donaciones para apoyar a Lyuboslav Penev". El partido ha concluido con victoria local por dos goles a uno, un triunfo que el CSKA y sus fans han dedicado a su delantero de finales de los 80 y principios de los 90, tanto en el campo como con múltiples mensajes en las redes sociales.

Uno de los miembros del club búlgaro con la camiseta por Lubo / Kostadin Andonov CSKA Sofia

"El legendario futbolista lucha contra una enfermedad peligrosa y se encuentra actualmente en una clínica especializada en Alemania, donde libra la batalla más importante: la de su vida. El objetivo de la campaña es recaudar los fondos necesarios para el próximo tratamiento de Lyuboslav Penev, incluyendo los gastos médicos, hospitalarios y de transporte, así como todo lo relacionado con su atención y recuperación.

Creemos que juntos podemos volver a ayudar, como lo hemos demostrado repetidamente. Haz una donación a través de nuestra cuenta de donaciones: BG05FINV91501217776642", así reza el comunicado del CSKA Sofia.

Según la prensa búlgara, esta campaña iniciada por la Fundación CSKA Sofia ha recaudado por ahora una cantidad superior a las 46 000 levas -moneda del país del este de Europa-, 30 000 aportadas por la fundación del club, y el resto por unos 250 donantes particulares. Al cambio, la suma ronda un total de 24 000 euros. Cifras a las que hay que añadir otras aportaciones modestas pero de gran valor, teniendo en cuenta las dificultades económicas de la población búlgara.

Por ejemplo, aficionados del Levski, clásico rival del CSKA, ha dado a la familia Penev algo más de 600 levas, al cambio, 310 euros. Las muestras de solidaridad y cariño han llegado de otros clubes, entre ellos, el Spartak Varna. Los cánticos para enviar fuerzas a Lubo resuenan estos días en los estadios de Bulgaria.

Pancanta con la que los aficionados del CSKA animan a Lubo y confían en que "ganará también el partido a la enfermedad" / SD

Desde el país de origen de Penev, su mujer Kristina Yulianova también abrió una cuenta a la espera de aportaciones que se sumen al intento de sufragar los gastos médicos en Alemania."Hoy, una de las mayores leyendas búlgaras está luchando por su vida. Luboslav Penev nos ha dado victorias, orgullo y poder. Ahora debemos darle esperanza. Por favor, pongámonos uno al lado del otro y extendamos la mano a un hombre que nunca ha dejado de dar por Bulgaria. De la esposa. Christina Yulianova Mitseva", escribió en sus perfiles sociales.

Las leyendas del Atlético se unen a las del Valencia CF por Lubo

Por otro lado, desde España, las Leyendas del Atlético de Madrid, asociación de futbolistas del club rojiblanco, ha anunciado que se une también a la recaudación de fondos con el objetivo de salvar la salud de Lubo Penev. "Impulsamos, junto a los veteranos de Valencia, Celta y Compostela, una recaudación de fondos para ayudar a sufragar la complicada operación a la que tiene que someterse Lubo Penev. Puedes realizar tu aportación a través de la cuenta ES23 3159 0078 5727 8681 8225. ¡Fuerza, Lubo!", dicen en su mensaje. Las asociaciones de futbolistas de Celta y Compostela, como señalan, también participan en una recaudación conjunta, abierta a toda persona que desee ayudar al exjugador.