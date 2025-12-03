Camisetas (y dinero) en apoyo a Lubo Penev

Luboslav Mladenov Penev, simplemente, Lubo para la afición del Valencia CF, necesita urgentemente ayuda económica para el tratamiento médico de inmunoterapia que podría salvar su vida del cáncer de riñón que padece. Recientemente, trascendió a los medios la noticia de que el mítico delantero búlgaro de los años 90 está ingresado en una clínica de Alemania en estado grave.

Las muestras de solidaridad no se han hecho esperar. En España, desde el entorno de los clubes cuyas camisetas defendió en la liga española: Valencia, Atlético de Madrid, Celta y Compostela. Sin ir más lejos, el club de Mestalla, a través de su Asociación de Futbolistas VCF ha puesto en marcha una cuenta bancaria con el objetivo de colaborar con la familia Penev en la recaudación de fondos que requieren para afrontar los elevados gastos médicos y de desplazamiento a Alemania, alrededor de 300 000 euros.

Solidaridad en Bulgaria con Lubo

La grandeza de Lubo, no obstante, también ha movilizado un sinfín de muestras de apoyo en su país natal, Bulgaria. Allí, siempre se recuerda a Penev como uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol búlgaro en compañía del ex del Barça Hristo Stoichkov y el ex del Stuttgart Krassimir Balakov. Juanjo Rodri, agente actual de Lubo, fue quien lo reclutó para el Valencia CF del CSKA en su etapa de secretario técnico del Valencia. Le echó el ojo en un Trofeo Ciudad de Palma, donde los búlgaros habían venido a jugar un amistoso ante el Barcelona.

Este miércoles, el CSKA Sofia, el club del que Penev llegó a València, se ha unido a las muestras de cariño a su legendario número '9'. El partido que esta tarde el CSKA está disputando en el Balgarska Armiya Stadium, frente al Lokomotiv Plovdiv, se ha detenido a los nueve minutos. Los jugadores y personal de la entidad nacida del "ejercito rojo" han lucido unas camisetas blancas personalizadas con el clásico dorsal y el nombre del futbolista, en las que se lee siguiente mensaje: "Ánimo, Lubo!".

Los jugadores de ambos equipos, antes del comienzo del encuentro, que luego se detuvo en el minuto 9 / CSKA Sofia

Más allá del gesto, precioso, mientras se veía el rostro del exdelantero en el videomarcador, el CSKA Sofia mediante su fundación ha impulsado una "campaña de donaciones para apoyar a Lyuboslav Penev".

Uno de los miembros del club búlgaro con la camiseta por Lubo / Kostadin Andonov CSKA Sofia

"El legendario futbolista lucha contra una enfermedad peligrosa y se encuentra actualmente en una clínica especializada en Alemania, donde libra la batalla más importante: la de su vida. El objetivo de la campaña es recaudar los fondos necesarios para el próximo tratamiento de Lyuboslav Penev, incluyendo los gastos médicos, hospitalarios y de transporte, así como todo lo relacionado con su atención y recuperación.

Creemos que juntos podemos volver a ayudar, como lo hemos demostrado repetidamente. Haz una donación a través de nuestra cuenta de donaciones: BG05FINV91501217776642", así reza el comunicado del CSKA Sofia.

Las leyendas del Atlético se unen a las del Valencia CF por Lubo

Por otro lado, desde España, las Leyendas del Atlético de Madrid, asociación de futbolistas del club rojiblanco, ha anunciado que se une también a la recaudación de fondos con el objetivo de salvar la salud de Lubo Penev. "Impulsamos, junto a los veteranos de Valencia, Celta y Compostela, una recaudación de fondos para ayudar a sufragar la complicada operación a la que tiene que someterse Lubo Penev. Puedes realizar tu aportación a través de la cuenta ES23 3159 0078 5727 8681 8225. ¡Fuerza, Lubo!", dicen en su mensaje. Las asociaciones de futbolistas de Celta y Compostela, como señalan, también participan en una recaudación conjunta, abierta a toda persona que desee ayudar al exjugador.