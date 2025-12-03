Cañizares: "La portería del Valencia CF está mal gestionada desde el inicio"

Santiago Cañizares, guardameta del Valencia CF en la exitosa década entre 1998 y 2008, se trata de una voz autorizada para hablar del club y, en especial, de porteros. Este mediodía, en declaraciones a la Cadena Cope, el exjugador nacido en Puertollano ha sido claro al manifestar que "la portería del Valencia está mal gestionada desde el principio".

Cuestionado por qué le están pareciendo las decisiones del entrenador, Carlos Corberán, en la portería. Sobre todo, el hecho de que este jueves devuelva la titularidad a Stole Dimitrievski en la competición de la Copa del Rey, pese a las declaraciones del normacedonio desde su país en las que se quejaba de que partía en inferioridad de condiciones, incluso, apuntando al contrato de su compañero, Julen Agirrezabala. Este miércoles el entrenador ha dejado claro que en la Copa el ex del Rayo continuará, de momento, bajo los palos. En la Liga, no hay debate sobre el hecho de que el vasco es el titular.

Sobre quién debe jugar en el torneo del KO, la leyenda de la portería blanquinegra concuerda con la decisión de Corberán. Su elegido sería Stole. "Sí, pondría a Dimitrievski titular. No tengo otra opción... Cristian Rivero es un chico que lleva muchos años sin jugar, y que tampoco ha demostrado querer salir del Valencia para jugar partidos", contestó.

Crítica a la confección de la portería 2025/26

No obstante, Cañizares fue todavía más allá al hacer una valoración general sobre la forma en la que se ha confeccionado la portería 2025/26. Considera que la planificación está errada con las tres elecciones: "Desde mi punto de vista, un portero no puede ser un cedido en un equipo como el Valencia CF. Estás creándole valor al Athletic Club. Dimitrievski vino para ser el número '1', y ahora está enfadado, y ya lo estaba el primer año porque no salió Mamardashvili... y el tercer portero cumple 28 años. No puedes mantener un tercer portero con 27 o 28 años. No tiene sentido ninguno de los tres, desde mi punto de vista".

Ante la pregunta de cómo lo hubiese gestionado él, Cañizares aportó un plan muy distinto al que se ha seguido. El internacional por España en los años 90 y 2000, habría firmado en propiedad un titular con experiencia. Incluso, en este rol le valdría Dimitrievski. Como primer suplente, 'Cañete' apostaría por "una promesa menor de 25 años, con el que crear valor de futuro". Y, por último, para el tercer portero, "un chico de la Academia VCF, que además tienes uno internacional". En realidad, en la cantera hay dos jóvenes internacionales con España sub-19, Vicent Abril y Raúl Jiménez. Lo cierto es que, a día de hoy, el club no tiene garantizado un portero para la temporada próxima, la 26/27.