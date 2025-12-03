Carlos Corberán: "Al Valencia CF no le molesta la Copa del Rey"

¿ES UN ESCENARIO IDEAL JUGAR TRES PARTIDOS EN SEIS DÍAS?

"Es el escenario real. Comparto a aquellas personas que defienden que pasen 72 horas entre partidos. Esta semana tiene un matiz que hace que tengamos que mirar muy en detalle lo que nos puede ayudar esta semana. Es la primera vez en mi vida que jugamos dos partidos en menos de 72 horas, nunca me había pasado. Te puede tocar uno, pero no dos. Es una semana importante para nosotros y la queremos llevar a cabo de la mejor forma posible y tenemos que controlar muchos detalles; dormir en casa, en el hotel, viajar el mismo día o al día siguiente..."