Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Carlos Corberán: "Al Valencia CF no le molesta la Copa del Rey"

El entrenador del Valencia CF pone en foco en la gestión de esfuerzos en la previa del torneo del KO en el que se miden al Cartagena FC en la segunda ronda. Este será el segundo partido de la semana y el míster quiere que sirva para que el equipo dé pasos hacia adelante

Así afronta el Valencia CF una semana con tres partidos: Corberán lo explica

Así afronta el Valencia CF una semana con tres partidos: Corberán lo explica

Germán Caballero

Iván Carsí

Iván Carsí

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents