En Directo
Carlos Corberán: "Al Valencia CF no le molesta la Copa del Rey"
El entrenador del Valencia CF pone en foco en la gestión de esfuerzos en la previa del torneo del KO en el que se miden al Cartagena FC en la segunda ronda. Este será el segundo partido de la semana y el míster quiere que sirva para que el equipo dé pasos hacia adelante
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán. Sigue conectado a SUPERDEPORTE para saber toda la última hora de esa previa de Copa del Rey. Buenas tardes y un saludo.
¿ES UN ESCENARIO IDEAL JUGAR TRES PARTIDOS EN SEIS DÍAS?
"Es el escenario real. Comparto a aquellas personas que defienden que pasen 72 horas entre partidos. Esta semana tiene un matiz que hace que tengamos que mirar muy en detalle lo que nos puede ayudar esta semana. Es la primera vez en mi vida que jugamos dos partidos en menos de 72 horas, nunca me había pasado. Te puede tocar uno, pero no dos. Es una semana importante para nosotros y la queremos llevar a cabo de la mejor forma posible y tenemos que controlar muchos detalles; dormir en casa, en el hotel, viajar el mismo día o al día siguiente..."
¿SE ECHA EN FALTA UNA FIGURA QUE DOMINE ESPAÑA EN LA NUEVA ESTRUCTURA DEPORTIVA?
"Como entrenador del Valencia CF confío plenamente que ha montado la mejor estructura para hacer frente al reto del scouting. Quizá sabes más detalles de la estructura que yo"
¿QUÉ PELIGRO LE VES AL CARTAGENA?
"Es un equipo muy combinativo, bien trabajado con un orden defensivo claro y evidente. Un equipo hecho para ser protagonista y no para estar a merced del rival. Tiene una muy bueba organización defensiva. Nos va a exigir y vamos a darle importancia, trabajándolo y compitiendo"
EL VALENCIA LLEVA 96 PARTIDOS SIN REMONTAR ¿QUÉ LE DICE ESTE DATO?
"Ganar es un fin que da igual si empiezas ganando o lo consigues luego, lo que cuenta es la victoria. Del último partido me quedo con la reacción mental del equipo, después d euna primera parte en la que no conseguimos hacer daño al Rayo hay dos opciones: que te supere la situación con que afrontes la dificultad. Fruto de ello fue el empate y algunas acciones nos dijeron que estábamos cerca de algo más. Que el equipo se rebele emocionalmente es muy positivo"
¿ES UN PARTIDO TRAMPA?
"No trampa pero sí exigente. La mayoría de jugadores tienen buena y mucha trayectoría en Segunda División y eso habla del nivel que tienen. Es un partido exigente y vamos a jugarlo con ambición"
¿CÓMO AFRONTA LA COPA DEL REY?
"La afrontamos con la mayor de las seriedades esta y cualquiera que juegue el Valencia CF. Al Valencia CF nunca le va a molestar la Copa del Rey. Que demos pasos para estar en nuestra mejor en todas las competiciones que afrontamos"
¿MOMENTO PARA UGRINIC? ¿CÓMO ESTÁ?
"Mañana si el entrenamiento va bien, Filip será titular. Viene mostrando una mejoría, la molestia va a estar presente durante un largo espacio de tiempo. La está sorportando de una forma correcta. Está tolerando el trabajo de fútbol y de campo. Mañana es una oportunidad para él"
¿QUÉ HA PASADO ESTOS DÍAS CON DIMITRIEVSKI?
"La trascendencia no la quito yo, la quitó él. Pidió disculpas al vestuario porque entendió que fue un error haber hecho esa declaración. Quedó en una sanción económica y no puede conllevar a una deportiva. Se aplicó el código interno de la plantilla, mañana preparamos un partido y va a jugarlo mañana. Siempre he defendido el valor y el rendimiento de la portería en el Valencia CF. SIempre quiero tener porteros titulares en el equipo"
¿LE GUSTA QUE EL JUGADOR ESTÉ ENFADADO SI LE CAMBIA?
"Entiendo la frustración que te puede generar estar en un partido y que no te salgan las cosas como tú deseas. Eso habla de la ambición que todos tenemos. Debemos saber manejar esas situaciones, guardar la frustración y transformarlo en ganas para la siguiente actuación. Es así como lo veo. Todos tenemos ese reto siempre de manejar las emociones"
- Mensaje de Corberán a Danjuma
- La última hora de la grave enfermedad de Lubo Penev
- Esta es la edad legal en la que un niño puede quedarse solo en casa en España
- Las notas del Valencia CF contra el Rayo Vallecano
- Legends impulsa su oferta de 'hospitality' para el Nou Mestalla
- El Valencia suma un punto 'de rebote' en Vallecas
- Directo | Carlos Corberán habla tras el Rayo Vallecano - Valencia CF
- Nuevo acuerdo televisivo para seguir la Liga Endesa en España