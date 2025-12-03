César Tárrega lanza su academia de tecnificación
El capitán del Valencia inaugura la 'César Tárrega Academy' con el objetivo de impulsar y desarrollar talento joven
César Tárrega afronta un nuevo e ilusionante desafío en una trayectoria deportiva que apunta alto. El central del Valencia CF lanza la ‘César Tárrega Academy’: una academia de tecnificación en la que el canterano valencianista busca impulsar el talento joven y desarrollar las facultades de todos los niños y niñas que quieren aspirar a una trayectoria como la del capitán de Aldaia.
La academia tendrá sedes en Riba-roja. En La Reva y en Picanya, y el público al que está destinado es a los futbolistas militantes desde Prebenjamín hasta Cadete. Es decir, los nacidos entre 2010 y 2019, quienes tendrán la oportunidad de evolucionar sus capacidades, fortalecer los valores sobre los que se sustenta un deporte tan emocional como el fútbol y adaptarse no solo a las necesidades de los participantes, sino también desarrollar un plan específico con el único objetivo de progresar.
Dentro de un entorno formativo moderno, cercano y profesional, el objetivo de la academia pasa, además, por que los futbolistas mejoren técnica y tácticamente, ganen confianza en la toma de decisiones y complementen el trabajo que se lleva a cabo en el centro de entrenamiento, mediante una tecnificación de calidad, con el que realicen en sus respectivos clubes.
Más allá de que la ‘César Tárrega Academy’ esté dando sus primeros pasos, su idea es posicionarse como un centro de referencia en la Comunutat Valenciana a través de un equipo de entrenadores cualificados y con experiencia en fútbol base y alto rendimiento, aplicando una metodología actualizada y adaptada a las necesidades de cada jugador.
Palabras de Tárrega
César Tárrega, ante el entusiasmo que le genera su nuevo proyecto, no pudo ocultar la emoción y las ganas que quiere de arrancar mediante un escrito. “Me hace muchísima ilusión presentar la César Tárrega Academy. Siempre he valorado mis inicios: el deporte base, aprender, mejorar y estar cerca de los chavales, que son el futuro. Por eso hoy nace este proyecto, rodeado de buena gente y grandes profesionales. Os animo a apuntaros desde ya a la César Tárrega Academy. Tenéis toda la info en nuestros teléfonos y correo de contacto. Nos vemos en los campos”, reza la nota de prensa con la que se anuncia la fundación de la ‘César Tárrega Academy’.
