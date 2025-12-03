César Tárrega lanza su academia de tecnificación

César Tárrega afronta un nuevo e ilusionante desafío en una trayectoria deportiva que apunta alto. El central del Valencia CF lanza la ‘César Tárrega Academy’: una academia de tecnificación en la que el canterano valencianista busca impulsar el talento joven y desarrollar las facultades de todos los niños y niñas que quieren aspirar a una trayectoria como la del capitán de Aldaia.

La academia tendrá sedes en Riba-roja. En La Reva y en Picanya, y el público al que está destinado es a los futbolistas militantes desde Prebenjamín hasta Cadete. Es decir, los nacidos entre 2010 y 2019, quienes tendrán la oportunidad de evolucionar sus capacidades, fortalecer los valores sobre los que se sustenta un deporte tan emocional como el fútbol y adaptarse no solo a las necesidades de los participantes, sino también desarrollar un plan específico con el único objetivo de progresar.

Dentro de un entorno formativo moderno, cercano y profesional, el objetivo de la academia pasa, además, por que los futbolistas mejoren técnica y tácticamente, ganen confianza en la toma de decisiones y complementen el trabajo que se lleva a cabo en el centro de entrenamiento, mediante una tecnificación de calidad, con el que realicen en sus respectivos clubes.

Cartel de la academia de César Tárrega. / SD

Más allá de que la ‘César Tárrega Academy’ esté dando sus primeros pasos, su idea es posicionarse como un centro de referencia en la Comunutat Valenciana a través de un equipo de entrenadores cualificados y con experiencia en fútbol base y alto rendimiento, aplicando una metodología actualizada y adaptada a las necesidades de cada jugador.

Palabras de Tárrega

César Tárrega, ante el entusiasmo que le genera su nuevo proyecto, no pudo ocultar la emoción y las ganas que quiere de arrancar mediante un escrito. “Me hace muchísima ilusión presentar la César Tárrega Academy. Siempre he valorado mis inicios: el deporte base, aprender, mejorar y estar cerca de los chavales, que son el futuro. Por eso hoy nace este proyecto, rodeado de buena gente y grandes profesionales. Os animo a apuntaros desde ya a la César Tárrega Academy. Tenéis toda la info en nuestros teléfonos y correo de contacto. Nos vemos en los campos”, reza la nota de prensa con la que se anuncia la fundación de la ‘César Tárrega Academy’.