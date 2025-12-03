La Copa: una oportunidad para engrasar el motor del cambio

El Valencia CF afronta la semana más dura en lo que va de curso con tres partidos en siete días. Hoy se presenta en la segunda ronda de la Copa del Rey entre medias de los encuentros de Liga ante el Rayo Vallecano y el Sevilla FC. Por tercera vez en el último lustro, el Cartagena se cruza en el camino blanquinegro. Un rival de Primera RFEF, aspirante a regresar a la Liga Hypermotion, que nada tiene que ver ya con el sencillo Maracena, al que los de Carlos Corberán se quitaron del medio en la primera ronda con un contundente 5-0.

Para el Valencia, la Copa vuelve a la acción en medio de la reacción del último mes, tiempo en que el equipo ha logrado encadenar tres encuentros de Liga sin derrotas. Cinco de nueve puntos posibles gracias al empate contra el Betis (1-1), la victoria en el derbi con el Levante UD (1-0), y un nuevo empate este lunes en Vallecas frente al Rayo (1-1).

Una reacción que, pese a los resultados, no ha terminado de disipar las dudas que persiguen a los blanquinegros desde el comienzo de la temporada. Tanto la inoperancia en la primera mitad como la ausencia de calidad para sentenciar en la segunda al Rayo, fatigado por la cita del jueves en Bratislava en competición europea, dejaron un sabor amargo en el punto cosechado en Madrid. El botín, además, no basta para distanciar al Valencia de la zona de descenso, cerrada por el Girona con 12 unidades, dos menos que las 14 de los valencianistas.

Urgencia de renovar los estímulos antes del Sevilla

En este contexto y antes del Valencia - Sevilla del domingo, los de Corberán necesitan renovar los impulsos. La continuidad en la Copa tendría doble valor. Por un lado, para mantener la ilusión y la vida en un torneo que históricamente se le ha dado bien al club del murciélago, dejando además las alegrías más significativas en el oscuro periodo de Peter Lim como máximo accionista, merced al título de 2019 y la final de 2022. Y, por otro lado, ampliando la serie sin derrotas hasta los cuatro partidos.

El vestuario es consciente de que la mejor manera de enfrentarse al trascendental duelo de Mestalla ante el Sevilla, uno de los tres últimos de 2025, pasa por avanzar con normalidad en la competición del K.O y seguir dando pasos adelante. Una idea reflejada por el mismo entrenador en la sala de prensa: "Preparamos el partido en Cartagena con la mayor seriedad, responsabilidad e ilusión. Al Valencia CF nunca le va a molestar jugar la Copa. Debemos aprovecharla para seguir creciendo, seguir dando pasos y estar en nuestra mejor versión". El Cartagena - Valencia se convierte, al mismo tiempo, en la ocasión de los menos habituales de llamar a la puerta de un once que el técnico ha ido perfilando en las últimas semanas.

Noche de rotaciones

Esa próxima cita en casa con los sevillistas, asimismo, marca el once por el que apostará esta noche Corberán en el estadio Cartagonova, con capacidad para 14 500 espectadores. Las rotaciones abundarán en el equipo che. Stole Dimitrievski, cuya sanción por las palabras en las que apuntaba que Julen Agirrezabala jugaba por contrato se ha quedado simplemente en lo económico, continuará siendo el meta titular en la Copa.

En defensa, Dimitri Foulquier, que reapareció tras su lesión en la segunda parte del derbi, regresará a la titularidad por primera vez desde el choque en casa con el Real Oviedo. Jesús Vázquez, por su parte, será el lateral zurdo. Eray Cömert, inédito en Liga, tendrá como compañero a uno de los zagueros del Valencia CF Mestalla: Rubén Iranzo o Alejandro Panach.

Cartagena abrirá la puerta de la titularidad a jugadores que apenas ha utilizado el técnico en los últimos dos meses, unos por lesión, como Filip Ugrinic, y otros, por decisión técnica, como Dani Raba. También se espera el regreso al once de Baptiste Santamaría, relegado al banquillo por un renovado Pepelu como hombre ancla de la medular. En los costados se espera, por fin, a Largie Ramazani, ausente desde su lesión en un entrenamiento a mediados de octubre, y a David Otorbi, de lo mejor contra el Maracena en la primera ronda.

La principal duda reside en la punta de lanza: Hugo Duro o Lucas Beltrán. Una incógnita que Corberán arrastra de la Liga, ya que uno le da lo que el otro no. El argentino, combinaciones y conexiones con la media. Y goles, el español.

"El Valencia tiene que sufrir en Cartagena"

Enfrente, con el apoyo de Cartagonova, afición siempre caliente, habrá un rival con aspiraciones de ascenso a Segunda división. El listón de la dificultad sube en comparación con la primera ronda. Cuarto en el grupo 2 de Primera RFEF, el Cartagena promete 'guerra'. Al menos, así se desprende de las palabras de su entrenador, Javi Rey. "La afición tiene que ser determinante. Debemos darlo todo y el Valencia tiene que sufrir aquí, pues de lo contrario mejor sería no venir y quedarse tranquilamente en casa", dijo.

No obstante, la cercanía del derbi regional con el Murcia -próximo lunes- hace pensar que Rey reservará a alguna de sus mejores piezas. Para el 'Efesé', que en la primera ronda ganó al Puente Genil, la competición de liga es prioritaria en busca del regreso a la categoría de plata, más allá de la ilusión copera. Por ello, la prensa local especula con que el portero colombiano Lucho García estará en el banquillo.

Alineaciones probables

Cartagena: Iván Martínez; Marc Jurado, Álex Fidalgo, Imanol Baz, Nil Jiménez; Edgar Alcañiz, Chuca, Nacho Sánchez, Ander Martín; Kevin Sánchez y Alfredo Ortuño.

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Cömert, Iranzo o Panach; Jesús Vázquez; Santamaría, Ugrinic, Raba, Otorbi, Ramazani y Lucas Beltrán o Hugo Duro.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité castellano-manchego).

Estadio: Cartagonova.

Hora: 21:00 h.