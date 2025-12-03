Copete empieza a carburar

Que José Copete ha cuajado un primer tramo de temporada decepcionante es tan cierto como que no es él quien tiene la culpa de que la defensa del Valencia sea, de momento, peor que la temporada pasada. Fue la dirección deportiva quien, tras dar salida a Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski, suplió sus bajas con el ex del Mallorca y Eray Cömert, que en principio era un descarte del cuerpo técnico pero se terminó quedando por la falta de más fichajes. En cualquier caso, en las últimas semanas ha aparecido un halo de esperanza con Copete, que está dando síntomas de haber carburado por fin.

La mejor prueba de ello es el reciente partido en Vallecas ante el Rayo Vallecano, en el que el Valencia volvió dejar una pobre imagen lejos de Mestalla, mereciendo incluso encajar más goles, sobre todo en la primera parte. De hecho, si el conjunto franjirrojo no se llevó un botín más apetecible al descanso, fue en gran parte por la actuación de José Copete, que sostuvo al equipo cuando más sufría, erigiéndose como el MVP valencianista del día y completando, por tanto, su mejor partido desde que es jugador del Valencia.

Línea ascendente

Y la mejor noticia es que el paso al frente de Copete no es cosa de un solo día. El central del Valencia, que ha vuelto a hacerse con la titularidad en las últimas semanas por la lesión de Mouctar Diakhaby, lleva tres partidos consecutivos rindiendo a un buen nivel y despejando algunas de las muchas dudas que despertó en sus primeros partidos con la camiseta del Valencia.

Copete con Mbappé / EFE

Su primer partido de redención llegó en el empate a uno que el Valencia cosechó en Mestalla frente al Betis. Fue, en líneas generales, un buen partido del equipo de Corberán, siendo Copete el hombre que sostuvo la defensa. Acabó el choque con alguno datos imponentes, como los ocho despejes totales.

Refrendó sus buenas sensaciones en el derbi ante el Levante, un partido difícil a nivel psicológico por lo que supone más allá de lo deportivo. De nuevo formando pareja con Tárrega, Copete contribuyó a que el Valencia dejara la portería a cero con tres despejes, tres recuperaciones y muchos de sus duelos ganados. Además de un buen trabajo en colocación.

Y la última jornada llegó la cita en Vallecas, el que de momento es su mejor partido con el Valencia. El andaluz despejó siete veces, interceptó dos disparos, recuperó tres balones y ganó unos cuantos duelos. Pero lo más importante es que evitó directamente el gol del Rayo en más de una ocasión.

¿y cuando vuelva Diakhaby?

Hace tres semanas no hubiera existido debate. Diakhaby recuperaría la titualaridad una vez estuviera al cien por cien, como ya ha ocurrido esta temporada. Ahora el debate puede tener fudamento, sobre todo si Copete continúa por esta línea ascendente. Diakhaby lleva casi dos meses lesionado y volverá más pronto que tarde, y entonces Corberán tendrá que volver a elegir compañero de Tárrega en el centro de la zaga.