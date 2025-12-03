Germán Caballero

Corberán analiza el estado físico de Tárrega y Ramazani

Carlos Corberán ha analizado en rueda de prensa cómo están sus jugadores 'tocados' de cara al compromiso de este jueves e Copa del Rey. Son los casos de Ramazani y César Tárrega: "No hay que pensar en el partido del Sevilla. Ramazani completó ayer el entrenamiento con normalidad, si todo va como tiene que ir, mañana estará con el equipo con opción de ser titular. El jugador que llega con más dudas es Tárrega, vamos a evaluar su nivel de cansancio"