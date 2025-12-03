Corberán despeja dudas: Ramazani apunta a titular ante el Cartagena y Tárrega será evaluado hasta última hora

El entrenador Carlos Corberán ha comparecido en la previa del duelo de dieciseisavos de final de Copa del Rey frente al Cartagena, dejando claras las sensaciones del vestuario y respondiendo a las cuestiones más esperadas por la afición: el estado físico de Largie Ramazani y César Tárrega. Ambos jugadores han protagonizado parte de la actualidad del equipo en los últimos días, especialmente el extremo belga, cuya disponibilidad se había convertido en una incógnita.

Corberán quiso mandar un mensaje de tranquilidad: "Ramazani completó ayer el entrenamiento con normalidad. Si todo va como tiene que ir, mañana estará con el equipo con opción de ser titular". El técnico evitó mirar más allá del compromiso ante el Cartagena y centró el foco en las sensaciones inmediatas del jugador.

Ramazani, listo para volver tras una lesión que frenó su progresión

La temporada de Largie Ramazani había arrancado con buenas expectativas, pese a su escasa participación: solo 85 minutos en cinco partidos, en los que dejó una asistencia en su debut ante el Getafe en la jornada 3. Sin embargo, una lesión muscular en el cuádriceps frenó su evolución y le obligó a perderse varias convocatorias.

Su último encuentro tuvo lugar el 4 de octubre, frente al Girona en Montilivi, correspondiente a la jornada 8. Desde entonces, el belga había seguido un proceso de recuperación individualizado, del que por fin parece haber salido reforzado.

La normalidad mostrada en el entrenamiento previo supone un impulso importante tanto para el jugador como para el equipo, que podría recuperar un perfil vertical y desequilibrante justo en un momento clave del calendario.

Entrenamiento del Valencia CF. / VCF Media

Tárrega, entre molestias y cansancio: su presencia es una incógnita

En cuanto a César Tárrega, las dudas siguen presentes. El central sufrió un golpe en la rodilla en el encuentro frente al Levante UD, un impacto que ha derivado en molestias persistentes durante la semana. Pese a ello, Corberán quiso matizar la situación: "El jugador que llega con más dudas es Tárrega. Vamos a evaluar su nivel de cansancio"

El defensor, que disputó minutos el pasado lunes en Vallecas, continúa sometido a un control médico y físico para determinar si está en condiciones de saltar al terreno de juego. Aunque el golpe inicial despertó preocupación, el cuerpo técnico entiende que lo que más afecta hoy al futbolista es la carga acumulada.

Un partido clave con decisiones por tomar

A falta de un entrenamiento más, Corberán mantiene abierta la decisión final sobre Tárrega, mientras que Ramazani se perfila como una de las novedades más esperadas en el once. El duelo contra el Cartagena exigirá un nivel competitivo alto, y recuperar efectivos ofensivos podría convertirse en un factor determinante.

La afición, atenta al rendimiento de ambos jugadores, confía en que el regreso de Ramazani aporte dinamismo al ataque y que Tárrega pueda sumarse si sus sensaciones mejoran durante las próximas horas. En cualquier caso, el técnico insiste: el objetivo es llegar al partido en las mejores condiciones posibles, sin arriesgar a ningún futbolista.