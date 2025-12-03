David Otorbi se reencuentra con su momento más feliz
El canterano debutó en enero de 2024 con el primer equipo del Valencia CF precisamente en Copa del Rey contra el Cartagena
Podría volver a ser titular en este escenario, pero esta vez con dos años más y pujando por tener más protagonismo con los mayores
Hace casi dos años tuvo lugar el momento más feliz de la, de momento, breve carrera de David Otorbi. El extremo valencianista tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en Copa del Rey en un escenario que volverá a visitar este mismo jueves: el Estadio de Cartagonova.
El joven atacante valencianista es del agrado de Carlos Corberán, que lo tiene en dinámica de primer equipo de manera habitual y que lo ha convocado para varios encuentros esta temporada, aunque solamente ha tenido minutos en la Copa del Rey.
En busca de protagonismo
Contra el Cartagena podría tener de nuevo protagonismo pero esta vez, al contrario que hace dos temporadas, con opciones de aprovechar esos minutos para acabar teniendo un papel más importante con los 'mayores' a lo largo de la temporada.
El jugador viene de ser uno de los grandes 'puñales' del mejor Juvenil A de las últimas temporadas en el Valencia CF que llegó a la final de la Copa de Campeones y quiere dar un paso más allá, luchando por dar acercarse a la élite.
Es el más joven de la historia
Aquel 2 de enero de 2024 en Cartagena convirtió a David Otorbi en el futbolista más joven de la historia del Valencia CF en hacer su debut en partido oficial con 16 años, 2 meses y 19 días, un registro que nadie ha superado de momento y que se antoja complicado que pase a corto plazo.
El futbolista, que destaca por su potencia en carrera y para desbordar desde el físico y la velocidad, dejó buenas sensaciones en aquel encuentro con varios uno contra uno en los que dejó una pincelada de su potencial, que todavía tiene que pasar por un proceso de maduración para mejorar en aspectos como la toma de decisiones.
