Germán Caballero

¿Será Dimitrievski titular en Copa del Rey ante Cartagena? Esta es la respuesta de Corberán

Carlos Corberán ha dejado claro en sala de prensa que Dimitrievski será el portero titular este jueves en Copa del Rey ante el Cartagena FC: "Aún tengo dudas en el entrenamiento de hoy. Dimitrievski estará en portería. Para el Valencia CF la cantera es importantísima y el vínculo que hay con Angulo y con las diferentes personas que están al mando de la cantera siempre tiene que ser cuidados y trabajamos de esa forma. En cuanto a los jugadores que completen convocatoria dependerá del análisis que hagamos nosotros. Cada día te da un diagnóstico de cómo llegan los jugadores de la primera plantilla"