¿Cómo gestiona Corberán su relación Angulo y el filial?

Esta temporada se ha limitado en ocasiones los minutos con el filial a algunos jugadores para que estén disponibles para la primera plantilla

Carlos Corberán entrenado en la sala de prensa de Paterna

Carlos Corberán entrenado en la sala de prensa de Paterna / Germán Caballero

Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

Los partidos de Copa del Rey, especialmente en sus fases iniciales, son una ventana a la que suelen asomarse los canteranos principales del equipo. Lo hicieron en la primera ronda contra el Maracena y aunque en menor número, también tendrán su cuota de protagonismo en Cartagonova.

A pesar de que Carlos Corberán no está dándole muchos minutos a los jugadores del filial, el entrenador valencianista sí está teniendo a un buen número de futbolistas en dinámica de primer equipo para tenerlos listos si hay algún percance con los mayores.

Jugadores en dinámica

A lo largo de la temporada se ha llevado a varias convocatorias a futbolistas como Rubo Iranzo, Alejandro Panach, Lucas Núñez o David Otorbi, que han tenido los minutos limitados en el filial para estar disponibles para la primera plantilla.

Corberán confirmó que habrá algunos contra el Cartagena: "En cuanto a los jugadores que completen convocatoria dependerá del análisis que hagamos nosotros. Cada día te da un diagnóstico de cómo llegan los jugadores de la primera plantilla", señalaba.

Lucas Núñez con el primer equipo en pretemporada

Lucas Núñez con el primer equipo en pretemporada / INSTAGRAM: lucasnunezz10

Relación con el filial

Asimismo, tambien puso de relieve cómo es la relación que tiene con Angulo a la hora de hablar de la disponibilidad de los futbolistas: "Para el Valencia CF la cantera es importantísima y el vínculo que hay con Angulo y con las diferentes personas que están al mando de la cantera siempre tiene que ser cuidados y trabajamos de esa forma", explicaba el entrenador valencianista.

