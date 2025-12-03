La puerta del once se abre para Dani Raba

Dani Raba tiene la oportunidad de reivindicarse este noche a los ojos de Carlos Corberán. El cántabro recuperará la titularidad en la Copa del Rey con la necesidad de aprovechar sus minutos después de cuatro meses de pérdida de protagonismo constante. Cartagena es su escenario perfecto para dar un paso adelante y reengancharse al equipo. El técnico, como siempre, lo espera.

Muy lejos queda aquella primera titularidad de Raba contra la Real Sociedad en la primera jornada de LaLiga a mediados de agosto. Dani fue uno de los futbolistas que dejó mejores sensaciones en la pretemporada. Su rendimiento en verano tuvo continuidad en el primer partido oficial de la temporada. El cántabro dejó una asistencia de mucha calidad desde la mediapunta (jugó por delante de Pepelu y Javi Guerra) y la sensación de que encajaba y podía ser diferencial entre líneas cuando cluminara su adaptación.

Raba repitió titularidad en Pamplona, pero su cambió obligado por la expulsión de José Luis Gayà significó un punto de inflexión. El jugador fue el sacrificado por Corberán en el minuto 26 y no pudo contener su lógico enfado de camino al banquillo. Las cámaras de televisión fueron testigo. Desde entonces cambió todo: 27 minutos contra el Getafe y ninguno contra el Barcelona. Raba tuvo la oportunidad de reengancharse al equipo contra el Athletic en Mestalla en su segunda y última titularidad en LaLiga. Sin embargo, lo desaprovechó en una de las peores primeras partes de la 'era Corberán'.

Nueve suplencias consecutivas

Desde entonces, no ha perdido de perder protagonismo con nueve suplencias consecutivas en LaLiga: Espanyol (0'), Oviedo (12'), Girona (7'), Alavés (19'), Villarreal (7'), Real Madrid (0'), Betis (13'), Levante (5') y Rayo Vallecano (1'). Raba solo apareció en los planes de Corberán en el 0-5 al Maracena. Un mes después regresa al once con cuatro suplencias consecutivas en LaLiga y un registro de solo 19 minutos entre ronda y ronda copera.

Corberán sigue confiando en el futbolista. Preguntado por él en Vallecas, aseguró que es un "jugador muy interesante" y que "lo que ha podido hacer lo ha hecho muy bien". "Es un jugador muy interesante. Hoy hemos tomado la decisión de que nuestro 10, que era André Almeida, jugase en la izquierda por el hecho de ser diestro y de mezclar en el juego. He visto una segunda parte sensacional que impedía que lo cambiásemos, hemos acabado con Danjuma y Beltrán y el equipo ha funcionado bien la segunda parte. No significa que los que no han salido no podían haber contribuido, sino que la dinámica de los que estaban estaba siendo buena. Dani Raba ha entrado de 10 y nos quedamos con que lo que ha podido hacer lo ha hecho muy bien y que ojalá hubiera podido entrar antes".

El quinto '10' o segundo delantero

Raba ha perdido protagonismo en la posición de '10' o segunda delantero. El cántabro ha visto cómo le adelantaban otros compañeros en esa demarcación como Diego López, Danjuma, Lucas Beltrán y más recientemente André Almeida en el 'nuevo' trivote de Corberán.