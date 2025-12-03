Pablo Aimar podría aparecer en la nueva actualización del FC26

La comunidad de FC 26 hierve de expectación. En los foros, streams y canales de creadores de contenido (especialmente entre los británicos) circula un rumor que ha encendido la ilusión de los aficionados:. El anuncio coincide con el lanzamiento del primer equipo de la serie “Joga Bonito”, que se estrenará este próximo viernes en la nueva promoción de jugadores con "cinco estrellas de filigranas".

Pablo Aimar podría aparecer como nuevo Héroe en la promoción que llega este viernes. Los rumores apuntan a que serán ocho nuevos Héroes los que se incorporen en esta oleada. Pero el foco se lo lleva el argentino Pablo Aimar, ídolo eterno del Valencia CF y figura clave en la época dorada del combinado valencianista. Su posible inclusión ha desatado una ola de nostalgia entre los seguidores del fútbol clásico y los fans del videojuego, que sueñan con controlar de nuevo la magia del “Payasito” en el terreno digital.

Aimar, la elegancia hecha fútbol

El rumor cobra fuerza no solo por su peso simbólico, sino por la trayectoria del propio Aimar. Su llegada al Valencia CF en 2001 marcó el inicio de una etapa dorada para el club de Mestalla. Con su regate eléctrico, su visión de juego y su capacidad para desequilibrar defensas, el argentino se convirtió en uno de los grandes protagonistas del campeonato que el equipo levantó en la temporada 2001-2002, poniendo fin a 31 años sin títulos de Liga.

Pablo Aimar con el Valencia CF / Valencia CF

Aimar fue también pieza esencial en la conquista de la Copa de la UEFA, LaLiga y la Supercopa de Europa, consolidándose como uno de los mediapuntas más talentosos de su generación. Su juego elegante, su asociación con jugadores como Vicente, Baraja o Ayala, y su estilo inconfundible dejaron una huella imborrable tanto en el Valencia como en el fútbol español.

Por eso, su nombre encaja a la perfección con el concepto de “Héroe” que EA Sports ha impulsado en FC 26: futbolistas icónicos que marcaron una época, más allá de las estadísticas, por la emoción y el recuerdo que generaron.

Nuevos héroes y carta especial de Gayà

Según las filtraciones que circulan entre los insiders del juego, el segundo equipo Héroes incluirá várias cartas inéditas, todas ellas dedicadas a jugadores que dejaron una huella especial en el fútbol europeo y sudamericano. Cada carta contaría con un diseño exclusivo y animaciones propias, destacando los momentos más representativos de su carrera.

En el caso de Aimar, los rumores indican que su carta podría mostrarlo con la camiseta del Valencia CF, aunque sin escudo ni patrocinador debido a las limitaciones de licencias. La imagen dinámica reflejaría su estilo inconfundible: cabeza alta, control de balón pegado al pie y esa chispa de creatividad que enamoró a los aficionados a comienzos de los 2000

A nivel de atributos, los expertos especulan con que la carta podría centrarse en su regate, pase y agilidad, con estadísticas elevadas en visión y control del balón, lo que lo convertiría en un mediapunta perfecto para esquemas ofensivos. Su inclusión, además, aportaría variedad a una promoción en la que predominan figuras más asociadas al fútbol británico o italiano.

El capitán del Valencia, José Gayà, tuvo palabras de agradedcimiento con los aficionados del Valencia CF / VCF Media

Por otra parte, el capitán del Valencia, Jose Luís Gayàrecibió el pasado miércoles, con motivo del lanzamiento de un nuevo pase de temporada, una carta especial en la que sus estadísticas y media general se han visto notablemente mejoradas. Ha pasado de una media de 81 a 86, y se le ha añadido una imagen dinámica con una foto luciendo el brazalete de capitán. Sin duda, una actualización con claros tintes valencianistas: dos cartas que no pueden faltar en el club de cualquier aficionado del Valencia o en cualquier plantilla temática del combinado de Mestalla.