Así fue el reencuentro entre Ferran y Mateu Alemany
Las carreras de ambos están estrechamente vinculadas y este lunes se vieron las caras de nuevo en el Camp Nou
Las carreras de Mateu Alemany y de Ferran Torres tienen varios puntos de unión. El primero de ellos en el Valencia CF, en el que un joven canterano irrumpió con fuerza en la primera plantilla mientras el balear era director general de la entidad de Mestalla.
Sus caminos se separaron cuando Meriton Holdings dinamitó el proyecto ganador de la entidad de Mestalla y empezó la devaluación deportiva que nos ha traído hasta aquí, con el Valencia luchando por no descender con desmasiada frecuencia, algo que ayudó también a la marcha de Ferran Torres con destino a Manchester.
Fichado por Mateu para el Barça
Los caminos se volvieron a unir en 2022, cuando Alemany era director deportivo del Barça y la entidad culé decidió acometer el fichaje del extremo valenciano. El balear estuvo metido de lleno en la negociación que acabó con Ferran vistiendo de azulgrana.
La estadía de Alemany en Can Barça llegó a su fin, pero su buen trabajo le precede, por lo que ha conseguido un puesto importante en un Atlético de Madrid en el que el fondo norteamericano Apollo ha entrado con mucho dinero por delante.
Un abrazo a pie de campo
Este lunes, el que fuese Director General del Valencia CF se presentó nuevamente en el estadio barcelonista, pero representando al Atlético de Madrid. Allí se encontró de nuevo, esta vez como rival, a Ferran Torres, con el que se dio un revelador abrazo a pie de campo.
- Mensaje de Corberán a Danjuma
- La última hora de la grave enfermedad de Lubo Penev
- Esta es la edad legal en la que un niño puede quedarse solo en casa en España
- Las notas del Valencia CF contra el Rayo Vallecano
- Legends impulsa su oferta de 'hospitality' para el Nou Mestalla
- El Valencia suma un punto 'de rebote' en Vallecas
- Directo | Carlos Corberán habla tras el Rayo Vallecano - Valencia CF
- El Valencia CF y la Asociación de Futbolistas recaudan fondos para Lubo Penev