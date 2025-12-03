Así fue el reencuentro entre Ferran y Mateu Alemany

Las carreras de Mateu Alemany y de Ferran Torres tienen varios puntos de unión. El primero de ellos en el Valencia CF, en el que un joven canterano irrumpió con fuerza en la primera plantilla mientras el balear era director general de la entidad de Mestalla.

Sus caminos se separaron cuando Meriton Holdings dinamitó el proyecto ganador de la entidad de Mestalla y empezó la devaluación deportiva que nos ha traído hasta aquí, con el Valencia luchando por no descender con desmasiada frecuencia, algo que ayudó también a la marcha de Ferran Torres con destino a Manchester.

FC Barcelona's Ferran Torres celebrates after scoring during the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Athletic Bilbao at Spotify Camp Nou stadium in Barcelona, Spain on 22 November 2025. EFE/Siu Wu / Siu Wu / EFE

Fichado por Mateu para el Barça

Los caminos se volvieron a unir en 2022, cuando Alemany era director deportivo del Barça y la entidad culé decidió acometer el fichaje del extremo valenciano. El balear estuvo metido de lleno en la negociación que acabó con Ferran vistiendo de azulgrana.

La estadía de Alemany en Can Barça llegó a su fin, pero su buen trabajo le precede, por lo que ha conseguido un puesto importante en un Atlético de Madrid en el que el fondo norteamericano Apollo ha entrado con mucho dinero por delante.

Un abrazo a pie de campo

Este lunes, el que fuese Director General del Valencia CF se presentó nuevamente en el estadio barcelonista, pero representando al Atlético de Madrid. Allí se encontró de nuevo, esta vez como rival, a Ferran Torres, con el que se dio un revelador abrazo a pie de campo.